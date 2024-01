Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (3. 1. 2024)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Sněžné bratrstvo (Society of the Snow)

Datum premiéry: 4. 1. 2024

4. 1. 2024 Hrají: Rafael Federman, Esteban Bigliardi, Alfonsina Carrocio, Paula Baldini, Enzo Vogrincic

Po havárii letadla v odlehlém srdci jihoamerických And musí pasažéři, kteří se štěstím přežili, spojit síly a spolehnout se jeden na druhého, aby se dostali zase domů. Snímek Sněžné bratrstvo režíroval katalánský režisér J.A. Bayona, známý pro své snímky jako Jurský svět: Zánik říše nebo Sirotčinec. V hlavních rolích se představí Rafael Federman, Esteban Bigliardi nebo Alfonsina Carrocio.

V roce 1972 se let 571 uruguayského letectva, který měl přepravit ragbyový tým do Chile, katastrofálně zřítí na ledovec v srdci And. Havárii přežije pouze 29 ze 45 cestujících, kteří se ocitnou v jednom z nejdrsnějších prostředí na světě a jsou nuceni uchýlit se k extrémním opatřením, aby zůstali naživu.

The Trust: Nebát se a nahrabat si (The Trust: A Game of Greed)

Datum premiéry 1. řady: 10. 1. 2024

10. 1. 2024 Účinkují: Brooke Baldwin

Reality show, ve které se bojuje o čtvrt milionu dolarů. Rozdělí si hráči odměnu spravedlivě, nebo se pokusí ostatní vykopnout, aby shrábli jejich podíl? Netradiční reality show The Trust: Nebát se a nahrabat si míří na streamovací platformu Netflix a hlavní role moderátorky se ujme Brooke Baldwin.

Jedenáct cizích lidí dostane čtvrt milionu dolarů, které si rovnoměrně rozdělí. Vezmou si svůj spravedlivý podíl? Nebo je lákadlo dalších peněz přiměje k tomu, aby se navzájem vyloučili a nechali si víc pro sebe? Je to konečná zkouška lidské povahy, protože chamtivost a nedůvěra hrozí zničit i ty nejpevnější vztahy. V této hře všichni začínají jako vítězové a všichni mohou odejít jako vítězové – pokud se rozhodnou podělit.

Kluk spolkne vesmír (Boy Swallows Universe)

Datum premiéry 1. řady: 11. 1. 2024

11. 1. 2024 Hrají: Lee Tiger Halley, Peter Phan, Phoebe Tonkin

S klukem, který v 80. letech vyrůstá na předměstí australského Brisbane, se život vůbec nemazlí a jeho rodinu navíc čekají nebezpečné časy. Adaptace kultovního australského románu Trenta Daltona Kluk spolkne vesmír zkoumá křižovatku, na níž se z chlapce stává muž, dobro si zahrává se zlem a všední život se setkává s nevšedním. V hlavních rolích se představí Lee Tiger Halley, Peter Phan nebo Phoebe Tonkin.

Epický příběh o dospívání odehrávající se v Brisbane 80. let minulého století, v němž se mísí kouzlo a nevinnost mládí s krutou realitou světa dospělých. Ztracený otec, němý bratr, vyléčená závislá matka, nevlastní otec, který prodává heroin, a známý zločinec, který hlídá děti. Eli Bell se jen snaží následovat své srdce a pochopit, co znamená stát se dobrým člověkem, ale osud mu neustále hází do cesty překážky.