Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (29. 11. 2023)

Vánoce se pomalu blíží, nicméně na náš pravidelný seriál, který vám doporučí to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, nekončí. Za zmínku stojí například akční komediální seriál Na maděru, nové zpracování legendárních Teletubbies nebo vánoční komedie Rodinná rošáda.

Na maděru (Obliterated)

Datum premiéry 1. řady: 30. 11. 2023

30. 11. 2023 Hrají: C. Thomas Howell, Shelley Hennig, Nick Zano, Paola Lázaro, Alyson Gorske

Speciální jednotka zmaří nebezpečný útok v Las Vegas a hned to náležitě oslaví. Pak ale začne jít opravdu do tuhého a všichni budou muset rychle vystřízlivět. V akčním komediálním seriálu Na maděru se v hlavních rolích představí například C. Thomas Howell, Shelley Hennig nebo Nick Zano.

Obliterated je vysokooktanová akční komedie, která vypráví příběh elitního týmu speciálních jednotek, který zabrání smrtelné hrozbě pro Las Vegas. Po slavnostním večírku plném alkoholu, drog a sexu tým zjistí, že bomba, kterou deaktivovali, byla falešná. Nyní omámený tým musí bojovat se svými nedostatky, překonat osobní problémy, najít skutečnou bombu a zachránit svět.

Teletubbies

Datum premiéry 1. řady: 1. 12. 2023

1. 12. 2023 Namluvili: Tituss Burgess, Rachelle Beinart

Nová barevná verze klasického seriálu, ve které kamarádi Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po zažijí úžasná dobrodružství a naučí se spoustu nových věcí. Přidejte se k nim! Nové zpracování ikonického seriálu pro děti Teletubbies opět zahrnuje milé učení a veselé písničky. O namluvení se postaral Tituss Burgess, který má na svém kontě nominaci na Emmy.

Připojte se k barevným kamarádům Tinky Winkymu, Dipsymu, Laa-Laa a Poovi a prožijte s nimi dobrodružství plná zázraků, které se učí a rozvíjejí v tomto osvěžení oblíbeného seriálu pro předškoláky z 21. století, nyní namluveném Titussem Burgessem. Každá epizoda obsahuje nové, originální písničky Tummy Tales, které roztančí celou rodinu!

Rodinná rošáda (Family Switch)

Datum premiéry: 30. 11. 2023

30. 11. 2023 Hrají: Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon, Lincoln Syke

U Walkerových je před Vánoci všechno vzhůru nohama. Kvůli vzácnému nebeskému úkazu se totiž rodiče octnou v tělech svých náctiletých dětí, ze kterých jsou naopak dospělí. V tomhle vánočním komediálním trháku jménem Rodinná rošáda hrají Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers a Brady Noon.

Jess a Bill Walkerovi se snaží udržet rodinu ve spojení, protože jejich děti jsou starší, samostatnější a vzdálenější. Když náhodné setkání s astrologem způsobí, že se rodina ráno v nejdůležitější den v životě každého z nich probudí s prohozeným tělem, dokáží se Walkerovi sjednotit, aby získali povýšení, pohovor na vysokou školu, nahrávací smlouvu a fotbalovou zkoušku? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers a Brady Noon hrají v hlavní roli této rodinné komedie režírované McG a natočené podle knihy Amy Krouse-Rosenthal Postel pro maminku.