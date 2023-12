Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (27. 12. 2023)

Vánoce jsou za námi a nový rok se blíží. To ovšem neznamená, že by se na populární streamovací službě Netflix v následujících dnech neobjevilo nic, co by nestálo za naše doporučení. Mezi zajímavé filmy a seriály, které přibudou na službu na přelomu roku, lze počítat například Pokémonní delegátku, Berlín či Kryptotunel.

Pokémonní delegátka (Pokémon Concierge)

Datum premiéry 1. řady: 28. 12. 2023

28. 12. 2023 Namluvili: Rena Nónen, Eita Okuno, Ai Fairouz, Jošiko Takemura

Vítejte v pokémoním středisku, kam pokémoni jezdí za odpočinkem a zábavou. Kterého hosta si vezme nová delegátka Haru do péče jako prvního? Pokémonní delegátka je první společnou produkcí se společností The Pokémon Company a ambiciózním stop-motion projektem, který produkuje kritikou uznávaná drobná studia.

Rozkošný seriál sleduje Haru, novou vrátnou, která se stará o pokémony po boku zkušených starších zaměstnanců. Zatímco se učí, jak udělat své hosty šťastnými, vydává se také na cestu plnou dobrodružství, přátelství a sebepoznání. Seriál slibuje nový pohled na populární japonský fenomén, který si získal srdce diváků nejen v domovském Japonsku, ale také po celém světě, včetně Česka.

Berlín (Berlin)

Datum premiéry 1. řady: 29. 12. 2023

29. 12. 2023 Hrají: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña, Tristán Ulloa

V dobách svojí největší slávy vymyslí Berlín neuvěřitelně odvážný plán a s partou zločinců se během jedné noci v Paříži pokusí ukrást šperky za 44 milionů eur. Oblíbený španělský seriál Papírový dům se tentokrát přesouvá do francouzské metropole, kde se člen známého gangu snaží se svou partou o významnou loupež.

Jsou jen dvě věci, které zaručeně změní špatný den ve skvělý: láska a milionová výplata. Právě ony Berlína udržují v chodu i v jeho zlatých letech, v době, kdy ještě netuší, že je nemocný, a kdy se nenechal chytit do pasti jako krysa ve španělské mincovně. Právě tady začne připravovat jednu ze svých nejneobyčejnějších loupeží: nechá zmizet šperky v hodnotě 44 milionů jako nějaký kouzelnický trik. K tomu si přizve na pomoc jeden ze tří gangů, s nimiž kdy kradl.

Kryptotunel (Bitconned)

Datum premiéry: 1. 1. 2024

1. 1. 2024 Režie: Bryan Storkel

Dokument o skutečném zločinu, ve kterém tři muži na trhu s kryptoměnami podvodně vylákají z investorů miliony a pořádně si vyhodí z kopýtka. Režisér Bryan Storkel si bere na mušku rychlý vzestup a drsný pád projektu Centra Tech ve svém dokumentárním snímku s názvem Kryptotunel.

Ray Trapani chtěl být vždycky zločincem, už jako malý chlapec. V roce 2017, uprostřed ekonomického šílenství bitcoinového boomu, nebylo lepšího místa pro podvodníky než kryptoměny. Když tedy Raye oslovil jeho kamarád s nápadem vytvořit debetní kartu pro kryptoměny, Trapani se chopil příležitosti. Byl tu jen jeden problém: neměl ponětí, jak to udělat. Ale díky falešným profilům na LinkedIn, placené podpoře celebrit a neukojitelné touze online komunity po rychlém zbohatnutí Centra Tech brzy shrábla miliony dolarů denně.