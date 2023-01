Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (25. 1. 2023)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Lockwood a spol. (Lockwood & Co.)

Datum premiéry 1. řady: 27. 1. 2023

27. 1. 2023 Hrají: Morven Christie, Luke Treadaway, Ruby Stokes, Paddy Holland, Ivanno Jeremiah

Svět sužují zlí duchové, a trojice mladých se proto pustí do vyšetřování paranormálních jevů. V sázku přitom musí dát i to málo, co mají, aby odhalili ďábelské spiknutí s pomocí agentury Lockwood a spol., kterou vede Anthony Lockwood – mladý rebelantský podnikatel, kterého pronásleduje jeho temná minulost, v doprovodu parťáka George a nadané dívky Lucy.

Lockwood & Co. | Official Trailer | Netflix

Britská variance na známé Krotitele duchů s názvem Lockwood a spol. má tendenci oslovit především mladší generaci, které nevadí trocha toho nadpřirozena, především díky celé řadě mladých a talentovaných herců. Jestli se z tohoto počinu stane hit nebo propadák, to se teprve ještě ukáže.

Pamela: Příběh lásky (Pamela, a love story)

Datum premiéry: 31. 1. 2023

31. 1. 2023 Hrají: Pamela Anderson

Pamela Anderson vypráví o svojí cestě ke slávě, vrtkavých vztazích i známém skandálu s erotickou nahrávkou. A na přetřes přijdou i její soukromá videa a deníky. Osobní portrét, který dává nahlédnout do života popkulturní ikony. Natočil Ryan White („Řeholnice“), který má na svém kontě nominaci na Emmy.

Pamela, a love story | Official Trailer | Netflix

Kdo by neznal kanadsko-americkou herečku a modelku Pamelu Anderson. Ta se do myslí diváků zapsala především svým účinkováním v legendární Pobřežní hlídce po boku Davida Hasselhoffa, nebo také uniklou erotickou nahrávkou s tehdejším manželem Tommym Lee. Dokumentární snímek Pamela: Příběh lásky chce populární blonďatou divu představit ze všech jejich úhlů.

Ztracena v bílém šumu (The Snow Girl)

Datum premiéry 1. řady: 27. 1. 2023

27. 1. 2023 Hrají: Milena Smit, Tristán Ulloa, José Coronado, Loreto Mauleón, Aixa Villagrán

Během slavnostního průvodu ve španělské Malaze se ztratí malá Amaya. Mladá novinářka se proto rozhodne za každou cenu pomoct jejím rodičům v pátrání. Milena Smit jako mladá novinářka, kterou pohltí tragický případ, v thrillerové adaptaci románu od Javiera Castilla.

The Snow Girl | Official Trailer | Netflix

Kriminální mysteriózní seriál z iberského poloostrova s názvem Ztracena v bílém šumu dává možnost nahlédnout nejen do španělské kinematografie, ale také zažít detektivku z jiného než severského prostředí. Pokud máte pro detektivy s nádechem tajemna slabost, určitě si tuto novinku nenechte uniknout.