Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (21. 6. 2023)

Středa se opět nese ve znamení toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát vás můžeme nalákat na animovaný seriál Ostrov lebek, zábavnou akční komedii z Jihoafrické republiky iNumber Number: Zlato z Johannesburku nebo romantický film Láska přes okno: Dálka.

Ostrov lebek (Skull Island)

Datum premiéry 1. řady: 22. 6. 2023

22. 6. 2023 Namluvili: Nicolas Cantu, Mae Whitman, Betty Gilpin, Darren Barnet, Benjamin Bratt

Skupina průzkumníků ztroskotá v jižním Pacifiku a na ostrově pak narazí na různá děsivá zvířata i obrovského lidoopa Konga, který jim vládne. Ostrov lebek je animované fantasy dobrodružství, ve kterém hlavním postavám propůjčili hlasy Nicolas Cantu, Darren Barnet, Mae Whitman, Benjamin Bratt a Betty Gilpin.

Nový seriál Ostrov lebek od Legendary Television představí divákům napínavé dobrodružství, ve kterém skupina dobrosrdečných průzkumníků zachrání Annie (Mae Whitman) z oceánu, aniž by tušila, že je jejich hrdinský čin zavede na zrádný Ostrov lebek. Toto tajemné místo je domovem bizarních tvorů a děsivých monster, včetně samotného mocného titána Konga.

iNumber Number: Zlato z Johannesburku (iNumber Number: Jozi Gold)

Datum premiéry: 23. 6. 2023

23. 6. 2023 Hrají: Deon Lotz, Fana Mokoena, Presley Chweneyagae, Noxolo Dlamini, S’dumo Mtshali

Policajt v utajení vyšetřuje v Johannesburgu největší krádež zlata v dějinách Afriky. Bude přitom ale postupovat podle zákona, nebo poslechne svoje svědomí? V akční komedii Donovana Marshe iNumber Number: Zlato z Johannesburku se na scénu vrací věrní parťáci S’dumo Mtshali a Presley Chweneyagae.

V kriminálním podsvětí jihoafrického Johannesburgu je vyčerpaný policista v utajení pověřen úkolem odhalit největší loupež zlata v africké historii. Bude se řídit zákonem a ochrání bohatství diktátora? Nebo pomůže odvážné loupežnické bandě k úspěchu? Netradiční pohled na africkou zemi, která je známá svou vysokou mírou kriminality, jistě zaujme nejednoho fanouška akčních komedií.

Láska přes okno: Dálka (Through My Window: Across the Sea)

Datum premiéry: 23. 6. 2023

23. 6. 2023 Hrají: Clara Galle, Julio Peña, Eric Masip, Guillermo Lasheras, Ivan Lapadula

Raquel a Ares se celý rok neviděli a teď spolu vyráží na romantický výlet k moři. Přežije tahle láska pořádnou dávku flirtování a jejich pochybnosti o sobě samých? Láska přes okno: Dálka je pokračování oblíbeného filmu z produkce Netflixu Láska přes okno, ve kterém se opět představí Clara Galle a Julio Peña.

Ares odjel studovat do Stockholmu a s Raquel udržují vztah na dálku, což je náročnější, než oba očekávali. Když přijde léto a oni se znovu setkají, dlouhé odloučení a lidé, které během té doby potkali, zpochybní to, co považovali za nezlomné pouto. Dokáží všem okolo a nakonec i sami sobě, že jejich vztah dlouhodobé odloučení nikterak nepoznamenal?