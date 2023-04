Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (19. 4. 2023)

Jako je každým týdnem zvykem, i tentokrát vám představíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá na populární streamovací službu Netflix. Za zmínku stojí například zajímavý seriál z prostředí obchodu s diamanty Surové diamanty, dokumentární minisérie o tlupě primátů Šimpanzí říše či film Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy, který vsází na nostalgickou notu.

Diplomatické vztahy (The Diplomat)

Datum premiéry 1. řady: 20. 4. 2023

20. 4. 2023 Hrají: Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Rory Kinnear, Ato Essandoh

V době mezinárodní krize se diplomatka snaží zvládat novou práci na pozici ostře sledované velvyslankyně ve Velké Británii i divoké manželství se slavným politikem. Politické drama Diplomatické vztahy od režisérky Debory Cahn („Ve jménu vlasti“, „Západní křídlo“), ve kterém hrají Keri Russell a Rufus Sewell.

Kate Wylerová je novou velvyslankyní USA ve Spojeném království. Měla odjet do Afghánistánu, protože v krizové zóně je skvělá. V historické domovině už ale tak moc ne. Na jednom kontinentu zuří válka a na druhém to vře. Kate bude muset rozptýlit mezinárodní krize, uzavřít strategická spojenectví v Londýně a přizpůsobit se novému centru pozornosti – a přitom se snažit přežít manželství s kolegou, kariérním diplomatem a politickou hvězdou Halem Wylerem.

Surové diamanty (Rough Diamonds)

Datum premiéry 1. řady: 21. 4. 2023

21. 4. 2023 Hrají: Kevin Janssens, Marie Vinck, Ini Massez, Robbie Cleiren, Els Dottermans

Marnotratný syn až po uši zadluží rodinnou firmu, která v Antverpách zpracovává diamanty. Jeho bratr se proto musí po dlouhých letech vrátit, aby zachránil, co se dá. Drsný dramatický seriál Surové diamanty natočili Rotema Shamira a Yuvala Yefeta („Fauda“), přičemž v hlavní roli se objeví Kevin Janssens („Undercover“).

Surové diamanty je osmidílné kriminální drama, které sleduje boje a neshody Wolfsonových, prominentní ultraortodoxní židovské rodiny ve světoznámém antverpském diamantovém průmyslu. Když si jejich nejmladší syn vezme život, vrátí se do Antverp jeho dlouholetý bratr Noah, který se ke svému náboženství obrátil zády a našel si nový domov v londýnském zločineckém spolku.

Zas a znova (One More Time)

Datum premiéry: 21. 4. 2023

21. 4. 2023 Hrají: Hedda Stiernstedt, Evelyn Mok, Vanna Rosenberg, Tove Edfeldt, Miriam Ingrid

Amelia si ke čtyřicátinám přeje, aby se vrátila do roku 2002, kdy jí bylo osmnáct. Přání se jí sice splní, ale musí tenhle den prožívat pořád dokola a brzy bude litovat. Autoři seriálu „Mladá modrá krev“ vzdávají hold filmem Zas a znova první dekádě 21. století. V hlavní roli hraje Hedda Stiernstedt („Restaurant“).

Když čtyřicetiletou Amelii srazí v den jejích narozenin nákladní automobil, probudí se v roce 2002, v den svých osmnáctých narozenin, a má možnost znovu prožít znovu svůj nejlepší den a vytvořit si dokonalou představu o tom, jak by měl její život vypadat. Když si však uvědomí, že uvízla v časové smyčce a je jí souzeno prožívat stále stejný den, rozhodne se zjistit, co musí napravit, aby mohla minulost nechat za sebou a vrátit se do současnosti.

Šimpanzí říše (Chimp Empire)

Datum premiéry 1. řady: 19. 4. 2023

19. 4. 2023 Vypravěč: Mahershala Ali

V ugandském lese se daří početné komunitě šimpanzů. Ti musí dodržovat složitá společenská pravidla, řešit rodinné vztahy a chránit svoje teritoria. Úchvatný přírodopisný dokument Šimpanzí říše je dílo Jamese Reeda („Moje učitelka chobotnice“), který je držitelem ceny Oscar. Namluvil Mahershala Ali.

Pod bujnými korunami ugandského lesa Ngogo žije největší šimpanzí společnost, jaká kdy byla objevena. Posledních 25 let žili vědci a terénní výzkumníci po boku tohoto kmene a sledovali, jak budují důmyslnou politickou a rodinnou strukturu: vytvářejí spojenectví, navazují důvěrné vztahy, starají se jeden o druhého a často se utkávají v nekonečném boji o moc.

Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy (Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always)

Datum premiéry: 19. 4. 2023

19. 4. 2023 Hrají: Johnny Yong Bosch, Richard Steven Horvitz, David Yost, Barbara Goodson, Walter Jones

Tým Power Rangers utrpí tragickou ztrátu. Jeho řady proto doplní nečekaná mladá hrdinka a všichni se společně postaví odvěké sokyni. Ve filmové reinkarnaci legendárních Strážců vesmíru s názvem Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy se v hlavních rolích představí David Yost, Walter Emanuel Jones nebo Catherine Sutherland.

Třicet let poté, co moudrý a mocný Zordon založil Mighty Morphin Power Rangers, se tým setkává se známou hrozbou z minulosti. Uprostřed celosvětové krize jsou Strážci vesmíru znovu povoláni, aby se stali hrdiny, které svět potřebuje. Tento speciál k 30. výročí je inspirován legendární mantrou ze série „Once a Ranger, Always a Ranger“, což znamená, že jakmile se stanete součástí rodiny Rangerů, máte se vždy kam vrátit.