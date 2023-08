Netflix: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (16. 8. 2023)

Jak je naším dobrým zvykem, i tento týden vám přinášíme to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Vynechat byste rozhodně neměli čtvrtou řadu seriálu My jsme Upshawovi, animovaný snímek Opičí král nebo dokument Neslýchané: Králové bažiny z prostředí univerzitního fotbalu na Floridě.

My jsme Upshawovi (The Upshaws)

Datum premiéry 4. řady: 17. 8. 2023

17. 8. 2023 Hrají: Wanda Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Gabrielle Dennis, Khali Spraggins

Černošská rodina řeší problémy všedního dne, buduje šťastný domov a touží po co možná nejlepším životě. Komediální seriál z dělnického prostředí americké Indiany ozvláštňují především herecké výkony Wandy Sykes a Mika Eppse. Pro tuzemského diváka sice mohou být některé narážky seriálu My jsme Upshawovi na americké reálie hůře pochopitelné, přesto si skrze nejednu vtipnou situaci jistě k této povedené rodince najdou cestu.

Bennie Upshaw je nejen hlava rodiny, ale také okouzlující mechanik s dobrými úmysly a celoživotní nepořádník, který se jen snaží ze všech sil postarat o svou rodinu, kterou je manželka Regina, jejich dvě malé dcery a prvorozený syn. Druhého, již dospívajícího syna zplodil s jinou ženou, kvůli čemuž musí a tolerovat svou zatrpklou švagrovou. Společně jsou však Upshawovi odhodláni zvládnout život a společně dosáhnout na něco lepšího.

Opičí král (The Monkey King)

Datum premiéry: 18. 8. 2023

18. 8. 2023 Namluvili: Jimmy O. Yang, Stephanie Hsu, BD Wong, Hoon Lee, Bowen Yang

Opičák s kouzelnou tyčí spojí síly s mladou holkou a vyrazí na velkolepou výpravu za nesmrtelností. Cestou ho čeká lítý boj s démony, draky, bohy i vlastním já. Opičí král je akční rodinná komedie, ve které hlasy postavám propůjčili známí herci a komici, jako je Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jo Koy, Stephanie Hsu, BD Wong a další.

Opičí král je akční rodinná komedie, která sleduje charismatického Opičáka a jeho kouzelnou bojovou hůl na epické výpravě za vítězstvím nad 100 démony, výstředním Dračím králem a největším Opičákovým nepřítelem – jeho vlastním egem! Na cestě se mladá vesnická dívka postaví jeho sebestřednému postoji a ukáže mu, že i ten nejmenší kamínek může mít velký vliv na svět.

Neslýchané: Králové bažiny (Untold: Swamp Kings)

Datum premiéry: 22. 8. 2023

22. 8. 2023 Hrají: Tim Tebow

Dokumentární seriál o tom, jak legendární tvrďák Urban Meyer kdysi postavil tým amerického fotbalu Florida Gators na nohy a udělal z něho drtivý stroj na vítězství. Trenér Urban Meyer, zadák Tim Tebow a další vzpomínají v dokumentu Neslýchané: Králové bažiny na časy, které strávili na stadionu Bažina floridské univerzity.

Vysokoškolský fotbal má na Floridě výsadní postavení, což je nejvíce patrné v neobyčejném příběhu floridského týmu Gators v letech 2005 až 2010. Po skvělém období v 90. letech pod vedením trenéra Steva Spurriera se vítězná série floridské univerzity v roce 2005 vyčerpala. Na scénu přišel Urban Meyer, nový náročný trenér Gators, jehož drsný styl přinesl nejen řadu legendárních vítězství, ale také neutuchající drama, které se šířilo daleko za hranice šatny.