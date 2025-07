Netflix chystá seriál na motivy Assassin’s Creed. Slibuje násilí, sex i honbu za pomstou

O plánech na natočení hraného seriálu na motivy populární herní série Assassin’s Creed jsme se od Netflixu poprvé dozvěděli před dlouhými pěti lety. Až doteď ale na konto chystané seriálové adaptace nic dalšího nezaznělo ani od zástupců streamovací služby, ani od herní společnosti Ubisoft. To se však nyní mění – Netflix dal projektu oficiálně zelenou a představil tvůrčí tým. Snad co nejdřív padne i první klapka.

Z pozic showrunnerů a výkonných producentů budou na chystaný projekt dohlížet Roberto Patino a David Wiener. První jmenovaný pro HBO napsal několik epizod sci-fi seriálu Westworld a se stanicí FX spolupracoval na drsném seriálu Sons of Anarchy (v češtině Zákon gangu) z prostředí motorkářských gangů. Wiener je pak podepsaný pod seriálovou adaptací jiné slavné herní série – Halo. Společně s nimi se na produkci seriálu budou podílet i někteří zaměstnanci Ubisoftu.

Netflix has greenlit the live-action Assassin's Creed series! Robert Patino and David Wiener will co-showrun. Learn more here: https://t.co/BVYw5yADD1 pic.twitter.com/Y68JEwjPWr

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 17, 2025