Netflix chystá další pecku. Seriál Black Mirror se vrátí, prý bude ostřejší než kdy dříve

- Tvůrce seriálu Black Mirror potvrdil práci na 8. sérii
- Ta dorazí pravděpodobně až v první polovině roku 2027
- Má být mnohem víc „Black Mirror“ než dříve
Antologický sci-fi seriál Černé zrcadlo (známější pod originálním názvem Black Mirror) nabídl v loňském roce po dvouleté pauze novou řadu, která se hned zařadila k těm nejlepším. V nedávném rozhovoru pro oficiální Netflix blog Tudum odhalil hlavní tvůrce seriálu, showrunner Charlie Brooker, že se seriál brzy vrátí s další sezónou, která bude „ještě víc Black Mirror než kdy dříve“.
Na Black Mirror 8 už se pracuje
Interview obsahuje zejména komentář k jednotlivým dílům 7. série, včetně těch divácky nejoblíbenějších, jako Obyčejní lidé a Chvalozpěv. Právě tyto dvě epizody obdržely nominaci na Zlaté glóby pro nejlepší herecké výkony v limitované sérii, antologii nebo televizním filmu.
Showrunner Charlie Brooker, který vytvořil seriál Black Mirror původně pro britskou televizní stanici Channel 4, na závěr rozhovoru okomentoval budoucnost seriálu. Dobrou zprávou nepochybně je, že se seriál vrátí, i když pravděpodobně ne hned letos, ale až v příštím roce 2027.
„Naštěstí má budoucnost, takže mohu potvrdit, že Black Mirror se vrátí, právě včas, aby dohnal realitu dnešních dní. A bude více Black Mirror než kdy dříve, což je vzrušující. Ta část mého mozku už se aktivovala a pracuje na plné obrátky,“ odhalil Brooker své myšlenky nad nadcházející 8. sérií Black Mirror.
Nejdříve v roce 2027?
Práci na antologické sérii tohoto typu následně přirovnal ke kompozici nové hudební desky. „Často přemýšlím: co jsme ještě neudělali a jaký tón hledám? … Kde se tato skladba na albu objeví a jakým hudebním směrem se vydáme? To se dozvíme,“ uvedl na závěr.
Žádné konkrétní informace ohledně plánů pro 8. řadu, včetně složení hereckého ansámblu nebo témat jednotlivých epizod však zatím Brooker komentovat nechtěl. Poslední řady vždy dorazily v první polovině roku, můžeme tedy očekávat, že v průběhu roku 2026 dorazí první upoutávky, v první polovině roku 2027 pak Netflix odvysílá 8. sérii Black Mirror.