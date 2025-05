Netflix chystá animák podle mobilního hitu Clash of Clans, slibuje oblíbené postavy i absurdní humor

Netflix chystá nový animovaný seriál na motivy úspěšných mobilních her Clash of Clans a Clash Royale

Do režisérské židle usedne Fletcher Moules, který už pro Clash of Clans natočil několik oficiálních krátkých animáků

Hlavní postavou bude ikonický barbar, který s pomocí skupinky podivínů musí zachránit svou vesnici před nepřáteli

Zdánlivě nekonečný seznam chystaných seriálových a filmových adaptací videoher se rozšířil o další položku, která na první dobrou sice může působit překvapivě, avšak s přihlédnutím k obrovského reklamnímu potenciálu jde vcelku logickou volbu. Na obrazovky se totiž podívá mobilní hit Clash of Clans, který společně s neméně úspěšným spin-offem Clash Royale poslouží jako předloha pro nový animovaný seriál na Netflixu. Série free to play strategií, jejichž obchodní model je postavený na mikrotransakcích, patří k nejvýdělečnějším hrám současnosti.

Komická absurdita válčení

Podle Netflixu se diváci a fanoušci herní předlohy mohou těšit na postavu odhodlaného, ale nepříliš úspěšného barbara, který musí dát dohromady nesourodou skupinku podivínů, aby společnými silami ubránili svou vesnici před nepřáteli a přižili při tom řadu komicky absurdních válečných situací. Do režisérského křesla si streamovací gigant vybral Fletchera Moulese, který pro Clash of Clans v minulosti natočil několik oficiálních krátkých animovaných filmů. Pozici showrunnera pak zastane Ron Weiner, který se z pozice scénáristy podílel na komediálních seriálech Silicon Valley a Studio 30 Rock.

Adaptace her v kurzu

Adaptace videoher jsou v poslední době v Hollywoodu v módě, k čemuž přispěl i úspěch seriálů jako The Last of Us nebo Fallout. Několik úspěšných adaptací už má na kontě i samotný Netflix, pod jehož křídly vznikl třeba oceňovaný seriál Arcane na motivy populární MOBA hry League of Legends či čtyři série upírského animáku Castlevania.

Seriálovou nabídku se Netflix navíc snaží propojovat s vlastním portfoliem mobilních her, k nimž mají předplatitelé přístup zdarma. Zajímavostí je, že ačkoliv Netflix Games nabízí solidní výběr příležitostných i tradičních her, zrovna Clash of Clans byste mezi nimi – alespoň prozatím – hledali marně.

