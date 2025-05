Krvelačný klaun Pennywise se vrací v seriálovém prequelu To. Sledujte první ukázku

Streamovací služba HBO Max zveřejnila první upoutávku ze seriálu TO: Vítejte v Derry

Jde o prequel dvojice hororových filmů, které vycházejí z románové předlohy Stephena Kinga

Seriál bude mít premiéru v průběhu podzimu, v hlavní roli krvelačného klauna Pennywise se opět objeví Bill Skarsgard

Děsivý klaun Pennywise je zpět. Tentokrát však nebude strašit v kinosálech, ale na televizních obrazovkách. Streamovací služba HBO Max zveřejnila první upoutávku z chystaného seriálu Welcome to Derry, který slouží jako prequel úspěšné dvojice filmů natočených podle kultovního hororového románu slavného spisovatele Stephena Kinga. Seriálová novinka bude mít premiéru v průběhu podzimu.

Vítejte v Derry

Prequelový seriál Welcome to Derry se odehrává 27 let před událostmi dvou filmů „To“, které pro stříbrné plátno adaptoval režisér Andy Muschietti v letech 2017 a 2019. Příběh se bude točit kolem vraždící entity „To“, která se opět bude živit dětským strachem, než se na dlouhých 27 let uloží k zimnímu spánku. V seriálu tak budeme svědky tragických událostí, na kterých zčásti stojí děj obou filmů.

Návrat krvelačného klauna

V roli krvelačného klauna Pennywise se vrací Bill Skarsgard. V hlavních rolí se dále objeví například Taylour Paige (Policajt z Beverly Hills: Axel F), Jovan Adepo (Problém tří těles) či Chris Chalk (Gotham). V tvůrčím týmu nechybí zmíněný Muschietti a jeho sestra Barbara, z pozic showrunnerů seriál zaštítí Jason Fuchs (Argylle: Tajný Agent) a Brad Caleb Kane, scénárista seriálů Tokyo Vice či Warrior.

„Román To máme moc rádi a cítili jsme, že může nabídnout ještě hodně příběhu,“ prozradil Muschietti pro magazín Entertainment Weekly. „Jde o román bohatý na postavy a události, tak jsme si řekli, že fanouškům i knize samotné učiníme zadost tím, že se do tohoto znepokojivého světa vrátíme,“ doplnil. Vítejte v Derry by mělo znovuotevřít témata, která fanoušci znají z filmů i knižní předlohy, ať už jde o význam přátelství, ztrátu blízkých či silnou vůli.

