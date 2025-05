Seriálový Fallout vás v prosinci vezme do New Vegas, tvůrci rovnou potvrdili i třetí sérii

Z první série seriálové adaptace Falloutu se na Prime Video vyklubal velký hit, ke kterému si našlo cestu už více než 100 milionů diváků po celém světě. Na streamovací platformě od Amazonu se povedený seriál na motivy slavné postapokalyptické herní značky díky tomu řadí mezi tři nejsledovanější pořady vůbec. Už jen proto bylo jasné, že druhá série na sebe nenechá příliš dlouho čekat – fanoušci musí vydržet do letošního prosince.

Rozhodně se však mají na co těšit. Druhá série naváže na velkolepé finále první řady a vezme diváky na cestu napříč pustinou Mojave, na jejímž konci se nachází zářící New Vegas, píše filmový magazín Variety. Už nyní je jasné, že postapokalyptické město ze stejnojmenné a mnoha fanoušky milované hry bude mít v příběhu nové řady seriálu důležitou roli.

Natáčení skončilo minulý týden, nyní je tak na řadě postprodukce. Už nyní je navíc jasné, že výpravou do fiktivního města hříchů seriál rozhodně neskončí. Tvůrci totiž rovnou oficiálně potvrdili i vznik třetí série. Termín premiéry pochopitelně zatím neznáme, avšak doufejme, že se filmaři vrhnou do práce co nejdříve.

We come bearing gifts. Season 2 is this December, and Season 3 is as greenlit as a Christmas tree. pic.twitter.com/cLBo7dIzmv

— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 13, 2025