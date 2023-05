Neomezeně za 3 stovky. Vodafone láká na exkluzivní tarif pro nenáročné

Vodafone přichystal zajímavý letní tarif za 327 korun měsíčně

V nabídce je neomezené volání i SMS a 1,5 GB mobilních dat

Jeden ze tří operátor opět uvolnil nový tarif exkluzivní pro zákazníky na e-shopu. Vodafone nabízí tarif jménem Neomezeně do všech sítí + 1,5 GB, který nabízí základní balíček mobilních služeb s přijatelnou měsíční splátkou 327 Kč včetně DPH.

Za tyto peníze dostane každý zákazník, který si tarif objedná prostřednictvím oficiálního e-shopu (což je jediný způsob, jak tarif získat), neomezené volání i SMS do všech sítí a navrch základní porce dat 1,5 GB. Součástí je pochopitelně i eurounijní roaming v ceně.

Akční tarif Vodafone připravil pro nové nefiremní i firemní zákazníky, popřípadě stávající zákazníky s předplacenou kartou, kteří mají zájem přejít na měsíční paušál. Z toho snadno vyplývá, že nabídka není určena pro právnické osoby, pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet, jak uvádí operátor v podmínkách na svém webu.

Speciální tarif Neomezeně do všech sítí + 1,5 GB je za zmíněnou cenu k dispozici do 31. července 2023. Významnou měrou parazituje na jiném tarifu stejného operátora: základní nabídce Start 130. Ta za 326 Kč měsíčně nabízí 130 volných minut do všech sítí, 1 GB dat a SMS s běžnou cenou 1,51 Kč za zprávu.