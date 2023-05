Nenasytný Pac-Man slaví 43 let! Lego při této příležitosti představilo unikátní stavebnici

Lego se rozšíří o další herní stavebnici

Tentokrát vzdá hold slavnému Pac-Manovi, který slaví 43 let od prvního uvedení na trh

Stavebnice půjde do prodeje 4. července za cenu 6 899 Kč

Jen málo hrám se podařilo natolik zapsat do historie, že o jejich existenci ví většina lidí na planetě i přes to, že hry aktivně nehrají. Jednou z ikon celého odvětví je bezesporu Pac-Man – nenasytný žlutý puk, který proslul jednoduchou, avšak neskutečně návykovou hratelností, se kterou opanoval éru arkádových automatů. Je to k neuvěření, ale od vydání první verze letos uplyne už 43 let, přičemž známá dánská firma Lego se rozhodla vzdát tomuto nesmrtelnému titulu tu nejvyšší poctu.

Na základě automatu z 80. let vyrobí stavebnici o 2 651 dílcích, která jistě potěší každého fanouška her i Lega. Automat nejenže má na svém „displeji“ původní verzi hry, ale nechybí ani osvětlené místečko pro vhazování mincí, čtyřsměrný joystick nebo možnost nechat hru obživnout ve stylu Lego Super Mario Nintendo Entertainment System díky mechanické páčce. Na horní straně skříňky jsou umístěny otočné verze Pac-Mana a duchů Blinkyho a Clyda.

Arkádový automat Pac-Man bude dostupný také v České republice od 4. června letošního roku. Cena 6 899 Kč tuzemského zákazníka patrně příliš nepotěší, nicméně vzhledem k provedení celého setu se jedná o akceptovatelnou částku. Lego s novou stavebnicí cílí především na starší stavitele nejen kvůli nostalgickému potenciálu, ale také kvůli věkovému doporučení od 18 let.