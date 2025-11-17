TOPlist

Nemáte ji doma? Belkin stahuje rizikové nabíječky a powerbanky, hrozní u nich vznícení

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 17. 11. 8:00
0
Hořící powerbanka (ilustrační obrázek)
  • Výrobce příslušenství Belkin stahuje z trhu tři své produkty
  • Mohou způsobit nejen škodu na majetku, ale také popáleniny
  • Pokud některou z nich máte doma, co nejdříve kontaktujte výrobce

Příslušenství v podobě powerbanky či nabíječky má doma prakticky každý. Najít takové, které by dobře vypadalo, stálo by rozumný peníz a zároveň mělo skvělé parametry, to už je poměrně oříšek. Mezi ty lepší výrobce patří bezesporu také Belkin, jehož produkty si nezřídka kdy najdou cestu třeba i k prémiovým prodejcům také v našich končinách. Zatímco v poslední době byl s problémovými produkty spojený především konkurenční Anker, tentokrát některé své produkty stahuje z oběhu právě Belkin.

Potenciálně nebezpečné příslušenství od Belkinu

Populární výrobce příslušenství pro iPhony zveřejnil výzvu ke stažení tří svých produktů, konkrétně nabíječky Belkin Auto-Tracking Stand Pro (modelové označení MMA008) a dvou powerbank Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modelové označení BPB2002) a Playa USB-C PD Power Bank 20K (modelové označení PB003). Čísla modelů jsou uvedena na zadní nebo boční straně každého produktu. Nabíjecí stojan a obě powerbanky byly prodávány v černé barvě, zatímco model Playa byl k dispozici také v bílé barvě.

Tři produkty od Belkinu, na které byla vyhlášena svolávací akce
Belkin uvádí, že výrobní vada může způsobit přehřátí lithiových baterií v zařízeních, což může vést až k požáru a popálení zákazníků. Stažení z trhu je uvedeno také na webových stránkách americké Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků, neboť v USA se prodalo téměř 90 tisíc kusů těchto produktů. Právě ve Spojených státech byl hlášen jeden případ požáru a v zahraničí 15 případů, přičemž dvě osoby utrpěly lehké popáleniny. Mimo USA byla hlášena škoda na majetku v celkové výši přesahující 37 tisíc dolarů, tedy přibližně 770 tisíc korun.



Powerbanka v plamenech (ilustrační obrázek)



Anker stahuje půl milionu powerbank! Desítky kusů začaly hořet. Nemáte ji také doma?

Zákazníci, kteří vlastní dotčené příslušenství, by jej měli co nejdříve přestat používat, odpojit jej od napájení a kontaktovat přímo společnost Belkin. Zařízení by měla být uložena na bezpečném, suchém místě, mimo dosah hořlavých předmětů nebo předmětů, které by mohly poškodit powerbanku, a neměla by být vyhazována do odpadkových košů nebo kontejnerů na recyklaci. Ačkoli se jedná o svolávací akci především v Severní Americe, není vyloučeno, že se některé produkty dostaly také do Česka. I v tomto případě byste měli produkty přestat používat a kontaktovat prodejce, případně samotný Belkin.

