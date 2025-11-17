Nemáte ji doma? Belkin stahuje rizikové nabíječky a powerbanky, hrozní u nich vznícení

- Výrobce příslušenství Belkin stahuje z trhu tři své produkty
- Mohou způsobit nejen škodu na majetku, ale také popáleniny
- Pokud některou z nich máte doma, co nejdříve kontaktujte výrobce
Příslušenství v podobě powerbanky či nabíječky má doma prakticky každý. Najít takové, které by dobře vypadalo, stálo by rozumný peníz a zároveň mělo skvělé parametry, to už je poměrně oříšek. Mezi ty lepší výrobce patří bezesporu také Belkin, jehož produkty si nezřídka kdy najdou cestu třeba i k prémiovým prodejcům také v našich končinách. Zatímco v poslední době byl s problémovými produkty spojený především konkurenční Anker, tentokrát některé své produkty stahuje z oběhu právě Belkin.
Potenciálně nebezpečné příslušenství od Belkinu
Populární výrobce příslušenství pro iPhony zveřejnil výzvu ke stažení tří svých produktů, konkrétně nabíječky Belkin Auto-Tracking Stand Pro (modelové označení MMA008) a dvou powerbank Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modelové označení BPB2002) a Playa USB-C PD Power Bank 20K (modelové označení PB003). Čísla modelů jsou uvedena na zadní nebo boční straně každého produktu. Nabíjecí stojan a obě powerbanky byly prodávány v černé barvě, zatímco model Playa byl k dispozici také v bílé barvě.
Belkin uvádí, že výrobní vada může způsobit přehřátí lithiových baterií v zařízeních, což může vést až k požáru a popálení zákazníků. Stažení z trhu je uvedeno také na webových stránkách americké Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků, neboť v USA se prodalo téměř 90 tisíc kusů těchto produktů. Právě ve Spojených státech byl hlášen jeden případ požáru a v zahraničí 15 případů, přičemž dvě osoby utrpěly lehké popáleniny. Mimo USA byla hlášena škoda na majetku v celkové výši přesahující 37 tisíc dolarů, tedy přibližně 770 tisíc korun.
Zákazníci, kteří vlastní dotčené příslušenství, by jej měli co nejdříve přestat používat, odpojit jej od napájení a kontaktovat přímo společnost Belkin. Zařízení by měla být uložena na bezpečném, suchém místě, mimo dosah hořlavých předmětů nebo předmětů, které by mohly poškodit powerbanku, a neměla by být vyhazována do odpadkových košů nebo kontejnerů na recyklaci. Ačkoli se jedná o svolávací akci především v Severní Americe, není vyloučeno, že se některé produkty dostaly také do Česka. I v tomto případě byste měli produkty přestat používat a kontaktovat prodejce, případně samotný Belkin.