Nejzajímavější telefony Vivo: co koupit dětem, seniorům a jaký mobil vybrat pro sebe?

Jaký telefon vybrat vašim blízkým pod stromeček?

Výrobce Vivo nabízí pro každého něco

Nenáročné zaujme levnější model V40 SE, fajnšmekry zase vlajkovka X100 Pro

Vivo patří bezesporu k nejoblíbenějším výrobcům na českém trhu. Částečně je to i díky tomu, že nabízí své zástupce prakticky ve všech cenových patrech – ať už jde o telefony do 5 tisíc korun, do 10 tisíc korun, nebo o totální vlajkové modely. Jaké telefony z portfolia této čínské značky patří k těm nejzajímavějším?

Telefon pro nenáročné seniory

Pokud hledáte něco pro nenáročné důchodce, u nichž prim hraje velikost displeje (co největší!) a cena, Vivo nabízí hned dvě zajímavé vlaštovky. Tou první je model V40 SE, smartphone nižší střední třídy s AMOLED displejem velkým 6,67″ na úhlopříčku a solidní 5 000mAh baterií se 44W nabíjením.

Výkonu zase nemá tolik, ale pro potřeby sociálních sítí, chatovacích aplikací, e-mailu nebo procházení internetu bohatě postačí. Navíc má k dispozici i slušný fotoaparát s 50Mpx hlavním snímačem, 8Mpx širokoúhlým a 2Mpx makro objektivem. Na focení zážitků z dovolených nebo portrétů vnoučat naprosto ideální.

V40 SE vyjde na necelé 4 tisíce korun, o něco levnější je pak model Y28, který pořídíte za 3 290 korun. Ten už spoléhá na výrazně nižší výkon a má i slabší fotoaparát. Zato však zaujme větší 6 000mAh baterií a zvýšenou odolností IP64 nebo vychytávkou dnes takřka vymřelou, a sice notifikační diodou.

Telefon pro teenagery

Pro vaše děti v teenagerském věku by mohl být vhodný model Vivo V40. S cenou necelých 10 tisíc korun za variantu 8/256 GB jde o velmi zajímavý kousek, který potěší nápaditým designem, ale hlavně několika specifikacemi.

Má skvělý, takřka vlajkový displej i výkon, navíc boduje 5 500mAh baterií s 80W nabíjením. Podle nás je ale nejlepším prvkem celého smartphonu fotoaparát: 50Mpx hlavní s optikou Zeiss a 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 119°. Puberťáky neustále visící na sociálních sítích potěší i velmi povedená 50Mpx selfie kamerka s funkcí precizního portrétního režimu.

Vlajkový telefon pro ty nejnáročnější

Co ale dopřejete sobě? Ideálně to nejlepší, co Vivo nabízí – vlajkový model roku 2024 jménem X100 Pro. Protože už za pár týdnů dorazí na trh jeho nástupce X200 Pro, nabízí se „StoPro“ v mnoha e-shopech v doprodeji za velmi sympatickou cenu 23 990 korun (původně do prodeje vstupoval za necelých 27 tisíc korun).

Čím ohromí? Naprosto špičkovým LTPO AMOLED displejem s rozlišením 2,8K, 16 GB RAM, jedním z nejvýkonnějších čipsetů letoška MediaTek Dimensity 9300 nebo třeba 5 400mAh baterií s podporou jak 100W nabíjení kabelem, tak 50W výkonem na odpovídající bezdrátové nabíječce.

Tím nejlepším z výbavy je však fotoaparát, navržený opět ve spolupráci s německou firmou Zeiss. Fotovýbava sestává z hlavního snímače Sony IMX 989 s velikostí 1″, clonou f/1.8, ohniskem 23 milimetrů a rozlišením 50,3 Mpx, 50Mpx teleobjektivu s 4,3× bezztrátovým přiblížením a neméně povedeného 50Mpx širokoúhlého objektivu. Vše podtrhuje 32Mpx širokoúhlá selfie kamerka s podporou HDR.