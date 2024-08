Levné Vivo Y28: vybrali jsme nejzajímavější funkce, které stojí za to

Novinka Vivo Y28 je zajímavým přístrojem v segmentu nižší třídy

Nabízí parádní 6000mAh baterii nebo velký displej s 90Hz frekvencí

Jaké další funkce tohoto telefonu rozhodně musíte znát?

Mezi levnými telefony do 5 tisíc korun je na trhu obrovský přetlak. K největším výrobcům v tomto segmentu se řadí Xiaomi, Realme, Infinix, Motorola, nebo právě čínské Vivo. To se představilo docela nedávno, sází přitom na to nejdůležitější: maximální výdrž, rychlé nabíjení a sympatickou cenou, která se aktuálně pohybuje pod hranicí čtyř tisíc korun. Čím vším může tento laciný kousek ještě zaujmout?

Nadprůměrná baterie

Velikost baterie je něco, čím se může Vivo Y28 chlubit jako málokterý telefon na trhu. Ani v segmentu velmi levných přístrojů totiž není standardem baterie s kapacitou 6 000 mAh. Takto masivní akumulátor většinou zvládne 600 až 1 000 plných nabíjecích cyklů, než začne postupně degradovat. To znamená, že by měla vydržet v chodu několik let i bez toho, aniž byste museli o ní nějak zvlášť pečovat.

Tento akumulátor, konkrétně typu li-ion, s takto solidní kapacitou nemá v segmentu levnějších přístrojů mnoho zástupců. Z těch opravdu levných, tedy s cenou kolem 3–4 tisíc korun, jde například o Motorolu Moto G24 nebo Infinix Hot 30 5G. Vivo Y28 tím pádem nemá mnoho konkurentů a jde jednoznačně o premianta nižší třídy.

Nabíjení s výkonem 44 W

Ruku v ruce solidní výdrži jde i rychlé nabíjení s výkonem až 44 W. Díky tomu dosáhnete 50% nabití během zhruba 35 minut a plné nabití je otázkou méně než hodiny a půl, slibuje výrobce.

„Díky novým materiálům použitým při vývoji baterie a použití technologie Smart Charging Engine 2.0 mají uživatelé jistotu, že si baterie telefonu zachová svou maximální nabíjecí kapacitu i po čtyřech letech každodenního nabíjení,“ uvádí výrobce. Pokud se tak nestane a během čtyř let od nákupu kondice baterie klesne pod 80 %, Vivo vám akumulátor bezplatně vymění. Zavázalo se k tomu v rámci pozáručního servisu.

Nabíjení probíhá přes USB-C 2.0 kabel, který najdete přímo v balení. Zmíněnou nabíječku si však musíte dokoupit, s USB-A portem a přibaleným kabelem USB-A/USB-C stojí v různých obchodech 200–450 korun včetně DPH. Můžete však použít i libovolnou nabíječku třetí strany. Bezdrátové nabíjení u takto levného přístroje dostupné není.

Design a zvýšená odolnost

Nové Vivo Y28 umí příjemně překvapit i svým vzhledem. Celé tělo je sice z plastu, nicméně design kombinuje lesklé boky a matná záda. V nabídce jsou dvě barevné varianty: jemná růžovo-zlatá, anebo tmavě zelená verze.

Hlavním prvkem na zádech je však fotomodul s dvěma objektivy fotoaparátu, LED přisvětlením a také kruhovou notifikační diodou. U té si můžete libovolně nastavit, jak má blikat či svítit během příchozí notifikace. Zajímavý prvek, který nenajdete už pomalu nikde jinde.

A navrch disponuje zvýšenou odolností IP64. Co to znamená v praxi? Telefon je chráněn proti prachu a malým částicím, v tomto nabízí absolutně maximální ochranu. Zároveň výrobce garantuje ochranu proti stříkající vodě z různých úhlů. Může tak jít o déšť, ale i silnější cákance. Potápění s telefonem však doporučit nemůžeme, ba naopak.

Fotoaparát: 50 + 2 Mpx

Zadní fotosestava se skládá ze dvou snímačů: hlavního 50Mpx a sekundárního 2Mpx určeného pro lepší odhad hloubky při focení. Hlavní fotoaparát potěší fázovým ostřením (PDAF) a clonou f/1.8. Co do videa obstará záběry ve Full HD při 30 fps. Výbava tedy více méně jen pro nenáročné.

Na přední straně, v kruhovém výřezu, je pak k dispozici ještě selfie kamerka, která nabízí rozlišení 8 Mpx a clonu f/2.1. Výrobce se chlubí, že má široký záběr, takže se na selfie snímky bude vejít i menší skupinka lidí. Také čelní kamera zvládá natáčet ve Full HD při 30 fps.

Displej s 90Hz frekvencí

Možná vás to překvapí, ale zdaleka ne všechny mobilní telefony v cenové kategorii kolem 4 nebo 5 tisíc korun podporují zvýšenou obnovovací frekvenci displeje, ačkoliv převládají už přístroje s alespoň 90Hz frekvencí. Takovým zařízením je i Vivo Y28, které s cenovkou kolem 4 tisíc korun podporuje slušnou frekvenci 90 Hz.

Zároveň displej tohoto telefonu dosahuje úhlopříčky 6,68″ a jde o IPS LCD panel s rozlišením 720 × 1 608 pixelů. To znamená jemnost asi 264 pixelů na palec (ppi). Potěší i vysokou hodnotou svítivosti, která se sice v běžných podmínkách potácí někde kolem 600–700 nitů, nicméně na přímém slunci umí rozsvítit až na 1 000 nitů.

Hardwarové parametry Vivo Y28 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Helio G85, octa-core, 2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G52 MC2, RAM: 4 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,7 × 76 × 8 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,68", IPS LCD, rozlišení: HD+, 720 × 1608 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, druhý: 2 Mpx, hloubkový, f/2.4, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.1, Full HD video Kompletní specifikace

Novinka jménem Vivo Y28 5G je v České republice dostupná od 22. července a vyjde na 3 999 korun. K dispozici jsou dvě zmíněné barvy, ale pouze jediná konfigurace: 4/128 GB.