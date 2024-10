Vivo X200 Pro odhalen! Nástupce bestselleru má 200Mpx fotoaparát Zeiss i 90W nabíjení

Vivo představilo trojici modelů z rodiny X200

Nejvybavenější varianta Pro nabídne rychlé nabíjení či špičkové fotoaparáty

Cena a dostupnost na českém trhu prozatím bohužel není známa

Čínská společnost Vivo dnes v Číně představila svůj nový vlajkový model s názvem X200 Pro. Ten se může pyšnit řadou technologických vychytávek, jako je hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx a puncem německé značky Zeiss, špičkový výkon v čele s čipsetem MediaTek Dimensity 9400 nebo také rychlým 90W nabíjením. To ale není všechno, čím chce Vivo porazit své konkurenty a získat si přízeň zákazníků.

Vivo X200 Pro bude trhat rekordy

Vivo X200 Pro se na přední straně chlubí 6,78″ OLED panelem s barvami Zeiss Natural Color, certifikací Dolby Vision, maximálním jasem 4500 nitů, variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz, 2160Hz PWM stmíváním a čtečkou otisků prstů. Uvnitř smartphonu nalezneme čipset MediaTek Dimensity 9400 vyrobený 3nm technologií, který aktuálně patří mezi světovou špičku a doprovází jej 16 GB RAM (která může být virtuálně zvětšena až na dvojnásobek) a interní paměť o velikosti 256 či 512 GB, nebo dokonce až 1 TB. Co se týče výkonu v benchmarku AnTuTu, měla by novinka přesahovat skóre 3 miliony bodů.

Kapacita BlueVolt baterie se v tomto případě zastavila na hodnotě 6000 mAh, což je o 1000 mAh více, než v případě loňského modelu. Nabíjení kleslo oproti loňské hodnotě 120 W na „pouhých“ 90 W, nicméně tato hodnota je stále více než dostačující a navíc jej doprovází 30W bezdrátové nabíjení. I přes větší baterii je Vivo X200 Pro přibližně o 0,5 milimetrů tenčí. Kde se Vivo pochlapilo je odolnost proti vodě a prachu, která v případě X200 Pro dosáhla na certifikaci IP69, což znamená, že smartphone je chráněn proti tryskající vysokotlaké teplé vodě. Zajímavostí je také podpora pro satelitní komunikaci v případě, že se ocitnete mimo dosah mobilní sítě – dosah satelitní komunikace testovali dokonce vědci z čínské Akademie věd, kteří jej vyzkoušeli na největší hoře světa, Mount Everest.

Co se týče operačního systému, tady se Vivo chlubí novou verzí OriginOS 5. Mezi nové funkce patří Origin Island, tedy jakási obdoba Dynamického ostrova od Applu a vlastní verze AI funkce circle to search (česky Zakroužkuj a vyhledej). Na domovském čínském trhu nabídne Vivo vlastní AI model, který umožní například vylepšené zapisování poznámek či vytváření textů, nicméně v tomto případě je otázkou, zda se objeví v nějaké podobě také na světových trzích. V Evropě se nejspíše dočkáme klasického Androidu 15 s nadstavbou Funtouch OS.

Tím hlavním tahákem jsou ale fotoaparáty. Ten hlavní dostal senzor Sony LYT-818 o velikosti 1/1.28″ s rozlišením 50 Mpx. Na jeho výrobě spolupracovalo Vivo přímo se Sony. Světelnost je v případě hlavního fotoaparátu poté f/1.57 a nechybí ani antireflexní vrstva Zeiss T*. Ve fotomodulu se dále ukrývá 135mm teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, clonou f/2.57, až 100× digitální zoom a 20× makro zvětšení. Třetím do party je 50Mpx širokoúhlý fotoaparát. Pokud jde o natáčení, Vivo X200 Pro zvládne záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu, nebo 10bitového záznamu při 60 snímcích za sekundu s Dolby Vision HDR, to vše díky čipu Vivo C3. Zajímavostí je podpora pro živé fotografie, které jsou kompatibilní s iPhonem.

Kromě nejvybavenějšího Pro modelu uvedlo Vivo také základní model bez přídomku a zmenšenou variantu Pro mini. Ta je zajímavá především pro své kompaktnější rozměry, menší displej o velikosti 6,31″ či baterii s kapacitou 5700 mAh. Pokud toužíte po kompaktním telefonu, který nemá kompromisy ve výbavě, mohl by být Vivo X200 Pro mini právě pro vás.

Cena a dostupnost

Vivo X200 Pro bude k dispozici v barvách Sapphire Blue (modrá), Titanium Grey (šedá), Moonlight White (bílá) a Carbon Black (černá). O dostupnosti a ceně na světovém trhu bohužel nepadlo ani slovo, nicméně podle našich informací by se nejvybavenější model měl do Česka dostat v doprovodu některého z méně vybavených kolegů, pravděpodobně začátkem příštího roku. V Číně půjde Vivo X200 Pro do prodeje za cenu začínající na 5299 jüanů (cca 21 tisíc Kč s daní), zatímco Vivo X200 Pro mini se objeví za cenu začínající na 4699 jüanů (cca 18500 Kč s daní).