TOPlist

Nejvýkonnější Snapdragon, aktivní chlazení, velká baterie a voděodolnost. Redmi chystá špičkový telefon

Jakub Karásek
Jakub Karásek 28. 2. 10:00
0
Redmi K90 Pro Max
  • Značka Redmi připravuje nový vlajkový smartphone
  • Pohánět jej má Snapdragon 8 Elite doplněný o aktivní chlazení
  • Těšit se rovněž můžeme na velkou baterii, voděodolnost nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů
  • Do světa tento telefon půjde pravděpodobně pod praporem značky Poco nebo Xiaomi T

Značka Redmi, která patří čínskému Xiaomi, je známá především díky svým levným telefonům, umí ale nahlédnout do vyšších pater. Podle spolehlivého informátora Digital Chat Station aktuálně chystá smartphone, který se bude pyšnit vlajkovými parametry – vysokým výkonem, voděodolností, špičkovým displejem nebo velkokapacitní baterii.

Redmi chystá vlajkovou loď se vším všudy

Chystaný smartphone od Redmi by měl podle Digital Chat Station patřit vůbec k nejvýkonnějším telefonům současnosti. Pohánět jej má čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (zatím nevíme, jaká generace), o jehož chlazení se postará robustní chladicí systém obsahující aktivní ventilátor. Díky tomu by měl telefon udržet teploty na uzdě i při náročných úkonech, zejména při hraní her. Pro hráče má být rovněž připravena plochá obrazovka s vysokou obnovovací frekvencí, jejíž součástí bude ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Smartphone Redmi K90 Pro Max s aktivním ventilátorem a zády z džínoviny
Smartphone Redmi K90 Pro Max s aktivním ventilátorem a zády z džínoviny

Digital Chat Station také predikuje velkou baterii s kapacitou 8 000 mAh, stereoreproduktory a úplnou voděodolnost. Podle těchto parametrů bude chystaný smartphone pravděpodobně spadat do řady Redmi K, která se prodává pouze v Číně. Nemusíme ovšem smutnit – „káčkové“ telefony od Redmi se obvykle do světa dostávají později, a to buď pod praporem značky Poco, anebo jako polovlajkové smartphony Xiaomi řady T.

Redmi má čínském trhu aktuálně dva smartphony poháněné nejvýkonnějšími Snapdragony – Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max. Spekuluje se ještě o příchodu modelu Redmi K90 Ultra, byť tomuto modelu Digital Chat Station dříve predikoval čipset MediaTek Dimensity 9500. Nechme se tedy překvapit, s čím na nás Redmi v příštích týdnech/měsících vyrukuje.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Burger King
Pozdravit a poděkovat! Na chování zaměstnanců Burger Kingu bude dohlížet AI
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
2
Fotografie starých smartphonů s odřeným krytem či prasklým displejem (ilustrační obrázek)
Máte doma starý mobil? Zásilkovna rozjíždí velkou sbírku, do které má smysl se zapojit
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
2
Nano Banana 2 - ukázka konzistence postavy napříč scénami
Google ovládl generování obrázků: Nano Banana 2 zvládne 4K rozlišení i text bez chyb
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:00
0
Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air
Ultrahuman Ring Pro debutuje s novými senzory, biointeligentní AI a extrémní výdrží
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 17:12
2

Kapitoly článku