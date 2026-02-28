Nejvýkonnější Snapdragon, aktivní chlazení, velká baterie a voděodolnost. Redmi chystá špičkový telefon

- Značka Redmi připravuje nový vlajkový smartphone
- Pohánět jej má Snapdragon 8 Elite doplněný o aktivní chlazení
- Těšit se rovněž můžeme na velkou baterii, voděodolnost nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů
- Do světa tento telefon půjde pravděpodobně pod praporem značky Poco nebo Xiaomi T
Značka Redmi, která patří čínskému Xiaomi, je známá především díky svým levným telefonům, umí ale nahlédnout do vyšších pater. Podle spolehlivého informátora Digital Chat Station aktuálně chystá smartphone, který se bude pyšnit vlajkovými parametry – vysokým výkonem, voděodolností, špičkovým displejem nebo velkokapacitní baterii.
Redmi chystá vlajkovou loď se vším všudy
Chystaný smartphone od Redmi by měl podle Digital Chat Station patřit vůbec k nejvýkonnějším telefonům současnosti. Pohánět jej má čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (zatím nevíme, jaká generace), o jehož chlazení se postará robustní chladicí systém obsahující aktivní ventilátor. Díky tomu by měl telefon udržet teploty na uzdě i při náročných úkonech, zejména při hraní her. Pro hráče má být rovněž připravena plochá obrazovka s vysokou obnovovací frekvencí, jejíž součástí bude ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Digital Chat Station také predikuje velkou baterii s kapacitou 8 000 mAh, stereoreproduktory a úplnou voděodolnost. Podle těchto parametrů bude chystaný smartphone pravděpodobně spadat do řady Redmi K, která se prodává pouze v Číně. Nemusíme ovšem smutnit – „káčkové“ telefony od Redmi se obvykle do světa dostávají později, a to buď pod praporem značky Poco, anebo jako polovlajkové smartphony Xiaomi řady T.
Redmi má čínském trhu aktuálně dva smartphony poháněné nejvýkonnějšími Snapdragony – Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max. Spekuluje se ještě o příchodu modelu Redmi K90 Ultra, byť tomuto modelu Digital Chat Station dříve predikoval čipset MediaTek Dimensity 9500. Nechme se tedy překvapit, s čím na nás Redmi v příštích týdnech/měsících vyrukuje.
