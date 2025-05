Nejvýhodnější Samsung v Česku! Galaxy S25 Ultra teď můžete mít doslova za polovinu

Galaxy S25 Ultra je ve speciální akci jen za 799 Kč měsíčně

Za dva roky pronájmu vás tak vyjde na pouhých 19 tisíc

Oproti aktuální ceně 39 490 Kč je to doslova jen polovina

Nejlepší Samsung nebyl nikdy výhodnější než právě teď. Mobil Pohotovost v rámci své nové služby Cashtec Upgrade spustila pronájem Galaxy S25 Ultra za pouhých 799 Kč měsíčně. Za dva roky vás tak telefon vyjde na pouhých 19 176 Kč, běžně přitom stojí 39 490 Kč. Nabídka je omezená na limitovaný počet kusů.

Pořídit si telefon ve formě pronájmu může na leckoho působit nevýhodně. Přeci jen služby tohoto typu jsou mnohdy nastaveny tak, že za dobu pronájmu zaplatíte celou hodnotu zařízení, které následně musíte vrátit. To však neplatí v případě služby Cashtec Upgrade, která je navržena tak, aby zákazník zaplatil skutečně jen to, co telefon ztratí za dva roky pronájmu na hodnotě. Takto výhodné podmínky může Mobil Pohotovost nabídnout hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem s prodejem použitých telefonů.

Nejvýhodnější Samsung v Česku

A právě Galaxy S25 Ultra jen za 799 Kč měsíčně je bezkonkurenční nabídka. Za dva roky pronájmu totiž zaplatíte doslova jen polovinu ceny zařízení – namísto běžných 39 490 Kč pouhých 19 176 Kč. A pozor, jde rovnou o vyšší 512GB variantu. Výhodněji nový Samsung v Česku nepořídíte. Za zvýhodněnou cenu je celkově jen 400 kusů.

Super jednoduchý pronájem

Telefon je navíc po celou dobu pronájmu krytý zárukou. A pokud by se přece jen něco pokazilo, po dobu záruční opravy dostanete náhradní zařízení v rámci služby zcela zdarma, což je i jedna z velkých výhod oproti konkurenci.

Celý proces pronájmu skrze Cashtec Upgrade vyřídíte na pár kliků kompletně online z pohodlí domova. To vše bez zbytečného papírování a včetně doručení do druhého pracovního dne. V rámci procesu můžete také prodat svůj stávající telefon a získat tak peníze navíc.

