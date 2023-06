Nejvýhodnější nákup za zlomkové ceny. Pořiďte si Apple či Samsung za nejméně

Přemýšlíte nad změnou telefonu nebo upgradu na aktuální model a zároveň se vám kroutí prsty při pohledu na cenovku? Pokud hledáte možnost toho nejvýhodnějšího nákupu, podívejte se na výběr použitých telefonů u Mobil Pohotovosti. Právě tady mají skladem tisíce kusů prověřených telefonů a ať už preferujete jakoukoliv značku, z široké nabídky si rozhodně vyberete.

Koupě telefonu z druhé ruky s sebou může nést určitý stupeň rizika, a to především v případě, kdy si telefon kupujete u neověřeného prodejce. Nákupu použitého telefonu u Mobil Pohotovosti se však není třeba obávat. Veškeré vykoupené telefony jsou totiž předem testovány zkušenými techniky a do dalšího prodeje míří pouze plně funkční kusy. A pokud by se přece jen vyskytl nějaký problém, můžete využít 6měsíční záruku, kterou automaticky získáváte při nákupu.

Stejná výbava za zlomek ceny

Největším lákadlem pro výběr takového telefonu je bezesporu významná finanční úspora. Za zlomkovou cenu dostanete přístroj s naprosto stejnými funkcemi. Pokud už vás nudí stávající telefon a máte chuť vyzkoušet jinou značku, použitý telefon od Mobil Pohotovosti je v tomto případě tím nejchytřejším nákupem, aniž byste museli investovat přemrštěné částky do nového zařízení.

Pokud jste fanoušci jablečných zařízení, ale máte jen omezený rozpočet, sáhněte například po iPhonu 11 (od 6 790 Kč) či iPhonu 12 (od 9 190 Kč). Za skvělé peníze pořídíte i Samsung Galaxy A40 (od 1 990 Kč) či nabušenější Galaxy S20 (od 4 690 Kč). Širokou nabídku portfolia však doplňují i ostatní značky. Tak třeba s Xiaomi Redmi Note 10 Pro (od 3 290 Kč) či s Huawei P20 Lite (od 2 290 Kč) rozhodně neuděláte krok vedle.

Všechny použité a zánovní telefony najdete přímo zde

EKO lifestyle

Nákupem telefonu z druhé ruky vysíláte také jasný signál ekologicky odpovědnému životnímu stylu. Každá taková koupě je důležitým krokem k omezení monstrózního kolosu spotřebního konzumu. Podívejte se na obrovskou nabídku použitých telefonů u Mobil Pohotovosti a vyberte si přístroj, který díky vám dostane druhou šanci.