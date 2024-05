Největší AI novinku Copilot+ počítačů se podařilo rozjet na nepodporovaném hardwaru

Microsoft minulý týden odhalil blízkou budoucnost osobních počítačů, jejíž základy stojí na podpoře umělé inteligence přímo na zařízení. Pro tyto účely redmondští vymysleli novou kategorii nazvanou Copilot+ PC, do které spadají pouze ty počítače, které disponují neurální jednotkou s minimálním výkonem 40 TOPS. Pro počítače nové generace v Microsoftu připravili několik exkluzivních AI funkcí, ovšem jak se nyní ukazuje, i ty největší z nich fungují na starém a nepodporovaném hardwaru.

Největší novinkou Copilot+ počítačů má být funkce Recall, která na pozadí sleduje veškeré dění na obrazovce, aby poté uživateli poskytla možnost rychlého vyhledávání v historii za pomoci umělé inteligence a přirozeně pokládaných dotazů. Tato činnost by měla využívat síly neurální jednotky, ovšem jak nyní dokázal softwarový vývojář a kutil Albacore, vystačí si i bez ní.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight

Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024