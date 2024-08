Nejsledovanější rozhovor roku? Elon Musk se setká s Donaldem Trumpem

Kandidát na prezidenta Donald Trump poskytne rozhovor miliardáři Elonu Muskovi

Ten se poslední dobou názorově stále více přiklání k Republikánům

O čem si budou povídat je prozatím zahaleno tajemstvím

Ve Spojených státech pomalu vrcholí volební mánie – už 5. listopadu se totiž bude volit nový prezident. Zatímco za Demokratickou stranu až do odstoupení Joe Bidena panovala nejistota, kdo se bude ucházet o místo v Bílém domě, Republikáni měli už delší dobu jasno: do souboje o nejvyšší ústavní post vyšlou bývalého prezidenta, Donalda Trumpa. Kontroverzemi, které kolem něj kolují, bychom se mohli zabývat velmi dlouho, nicméně to už na stránky SMARTmanie nepatří. Co je ale zajímavé je jeho propojení s technologickým byznysem, především pak s excentrickým miliardářem Elonem Muskem.

V pondělí bude Donalda Trumpa zpovídat Elon Musk

Musk se už delší dobu netají tím, že má k Republikánům a k bývalému prezidentovi blízko. Ostatně například jednou z prvních věcí, kterou udělal po převzetí sociální sítě Twitter, bylo obnovení Trumpova účtu, který byl zablokován z důvodu šíření fake news (a mnoha dalších, které se sdílením lží nemají problémy). O příklonu k čím dál tím konzervativnějším postojům, které konvenují s Trumpovými názory například svědčí nedávné sdílení deepfake videa s protikandidátkou Kamalou Harris, čímž Musk porušil pravidla vlastní sociální sítě. Jak se ale zdá, ohnout pravidla ve svůj prospěch mu nedělá žádný velký problém.

Nyní vydal Donald Trump na své sociální síti Truth překvapivé oznámení – v pondělí 12. srpna poskytne Muskovi velký rozhovor. O čem se budou bavit prozatím není jasné, stejně tak není znám ani důvod, čím si Musk tuto poctu vysloužil. Pravděpodobně to ale bude souviset s jeho nedávným prohlášením v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter). „Plně podporuji prezidenta Trumpa a doufám v jeho rychlé uzdravení,“ napsal Musk 13. července na X a zároveň sdílel video z okamžiku, kdy ho kulka zasáhla do pravého ucha. Trump se v pondělí zúčastnil 22minutového rozhovoru s herním streamerem Adinem Rossem. Ross během živého vysílání nabídl Trumpovi hodinky Rolex a Cybertruck zabalený do fotografie, která byla pořízena během pokusu o atentát na jeho osobu.

Elon Musk přitom v minulosti neměl k Republikánům blízko, právě naopak. Ve třech předchozích volebních cyklech volil Demokraty, včetně současného prezidenta Joe Bidena. Poslední roky nicméně Musk neskrýval svou frustraci směrem k vládnoucí administrativě, především kvůli podpoře odborových organizací (což vytváří Muskovým firmám problémy) a rozhodnutím týkající se imigrace a ochrany hranic. Začátkem tohoto roku Musk slíbil, že nebude finančně přispívat na Trumpovu ani Bidenovu kampaň. „Aby bylo jasno, nepřispívám penězi ani jednomu z kandidátů na prezidenta USA,“ napsal 6. března.

Jsou důvodem Muskova příklonu k Republikánům obavy o budoucnost?

Kontroverzní změna názorů nicméně Muskovi alespoň prozatím příliš ovoce nenese, právě naopak. Koncem loňského roku například sociální síť X musela řešit odliv inzerentů, mimo jiné například společnost Disney, kterým jeho mnohdy radikální názory příliš nevoní. „Jestli se mě někdo bude snažit vydírat skrze příjmy z reklamy, vydírat penězi, ať jde do prdele. Jděte do prdele. Je to jasné? Doufám, že ano,“ vzkázal tehdy na adresu velkých korporací. Vzhledem k obecně liberálnějšímu nastavení velkých firem se dá předpokládat, že příklon ke konzervativnějším názorům příliš mnoho nových obchodních příležitostí nepřinese.

Je ale také možné, že Elon Musk si jen svým názorovým obratem chrání své společnosti před nevyzpytatelností Donalda Trumpa. Minulý týden se Trump náhodně zmínil Marii Bartiromo ze stanice Fox, že „Google musí být opatrný, protože byl velmi nezodpovědný.“ Zároveň také dodal, že má „pocit, že Google bude blízko uzavření.“ Tím mimo jiné narážel na slova svého kandidáta na viceprezidenta, JD Vance: „Google a Facebook skutečně narušily náš politický proces. To, zda Google poskytuje v zásadě objektivní výsledky vyhledávání, je podle mého názoru jádrem americké demokracie,“ uvedl Vance. Google je v současné době trnem v oku amerických úřadů, především kvůli údajnému monopolu. Trump přitom není v prosazování tvrdých restrikcí vůči technologickým gigantům žádný nováček, ostatně embargo směrem k Huawei bylo vydáno právě za jeho administrativy.