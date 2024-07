Síť X je plná konspiračních teorií o atentátu na Trumpa. Musk s tím nehodlá nic dělat

Na sociální síti X trendují konspirační teorie týkající se pokusu o atentát na Donalda Trumpa

Podle nich je celá záležitost operací pod falešnou vlajkou a pouze nafingovanou situací

Ani pro jedno tvrzení aktuálně neexistují důkazy

Po převzetí sociální sítě Twitter Elonem Muskem a řadě změn, přičemž mezi ty nejviditelnější patří změna názvu na X, se řada uživatelů shoduje nad tím, že už to zkrátka není to, co to bývalo. Ačkoli Musk nákup obhajoval nutností zachovat svobodu slova, v praxi to znamená absolutní rezignaci na moderování diskuse, pokud se tedy netýká kritiky samotného miliardáře a jeho firem, kde je naopak velmi aktivní. O tom, že každou diskusi je potřeba moderovat (což nemá nic společného s cenzurou), nejlépe svědčí současná situace na síti X po pokusu o atentát na kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa.

Konspirátoři mají na X volné pole působnosti

Nedlouho po pokusu o atentát zaplavily sociální sít konspirační teorie, které dokonce samotná platforma propaguje. Nejčastěji se jedná o teorie ukrývající se pod hashtagy #falseflag a #staged, tedy operace pod falešnou vlajkou a nafingovaná situace. Ani jedno z témat o střelbě na X není plné silných nebo ucelených konspirací. Jedná se převážně krátké příspěvky uživatelů, kteří tvrdí, že střelba vypadá jako falešná nebo že jde jen o nafingovaný kousek (ani pro jedno neexistují důkazy). Umístěním témat do oblasti trendů na X se však konspirace dostávají do povědomí více lidí.

Po střelbě Musk napsal, že bývalého prezidenta plně podpoří. Agentura Bloomberg včera uvedla, že Musk přispěl kampani Donalda Trumpa a věnoval ji značnou částku. Musk v posledních letech zaujímá stále konzervativnější názory, propaguje konspirační teorii o velké výměně (údajná podpora imigrace ze strany Demokratů, která má za úkol jim přivést nové voliče) a schvaluje podporu bělošské hrdosti.

Ostatní velké sociální sítě zvládly situaci bezprostředně po střelbě výrazně lépe. Na YouTube se objevily zpravodajské klipy a výsledky vyhledávání se z velké části zaměřily na zprávy a ověřené tvůrce. Výsledky vyhledávání na Facebooku směřovaly především na zpravodajství: platforma v roce 2018 odstranila svou sekci trendů kvůli neustálým stížnostem na její kurátorství. Vlákna občas zobrazovala příspěvky související s konspirací na předních místech, ale nezdá se, že by se zde objevovala soustavně.