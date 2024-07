Musk má zaděláno na problém, modré fajfky na X jsou v rozporu se zákonem EU

Změna související s modrými fajfkami na síti X je trnem v oku Evropské komise

Podle ní je změna matoucí a v rozporu se zákonem o digitálních službách

Muskova síť má šanci obvinění vyvrátit, jinak ji čeká astronomická pokuta

Miliardář Elon Musk kontroverze zkrátka přitahuje. Tentokrát se v hledáčku objevila jeho sociální síť X (dříve známá pod názvem Twitter), která podle Evropské komise porušuje unijní zákony. Konkrétně shledává problém v modrých fajfkách, u kterých pod Muskovým vedením došlo k zásadní změně – zatímco dříve byly modré fajfky vyhrazeny pro ověřené účty, tedy účty patřící organizacím, státním institucím či známým osobnostem, po Muskově zásahu tato modrá fajfka začala označovat osoby, které si předplácí Twitter Blue, respektive X Premium.

X porušuje zákony EU, myslí si Evropská komise

Samotná změna se koncem roku 2022 neobešla bez kontroverzí a především řady zmatených uživatelů. A právě to je trnem v oku Evropské komise, podle které nová podoba modrých fajfek porušuje zákon o digitálních službách. Dle Komise totiž modrá fajfka může snadno uživatele zmást s tím, že se jedná o „ověřený“ účet. Změna údajně znamená, že uživatelé nemohou učinit svobodné a informovaní rozhodnutí ohledně autenticity účtů a obsahu, se kterým chtějí interagovat. Ve vyjádření Komise také stojí, že sociální síť X prioritizuje obsah od uživatelů s modrou fajfkou v případě odpovědí na příspěvky, což také může uživatele mást.

Běžný uživatel totiž jen obtížně na první pohled pozná, zda se jedná o prověřený účet patřící osobě, za kterou se vydává, což zavdává příležitost pro různé podvody. Thierry Breton, eurokomisař pro vnitřní trh, se k situaci vyjádřil následovně: „V minulosti znamenaly modré fajfky ověřené a důvěryhodné zdroje informací. Nyní se změnou na X jsme toho názoru, že úmyslně matou uživatele a je v rozporu se zákonem o digitálních službách. Podle nás není v pořádku ani reklamní systém a podmínky pro přístup k datům, který také není v souladu s podmínkami transparentnosti, které zákon o digitálních službách vyžaduje. Sociální síť X má nyní příležitost se obhájit – pokud se ale naše podezření potvrdí, bude to znamenat pokutu a nutnost razantních změn.“

Komise své vyšetřování zahájila koncem loňského roku a jedná se o první upozornění na možné porušení zákona o digitálních službách od doby, co byl tento zákon uveden v platnost. Pokud by Komise shledala sociální síť X Elona Muska vinou, znamenalo by to pokutu až ve výši 6 procent globálního obratu, tedy přibližně okolo 2,5 miliardy dolarů (cca 58 miliard korun).