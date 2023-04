„Za peníze? Ani omylem!“ Celebrity odmítají platit za modrou fajfku na Twitteru

Elon Musk od převzetí sociální sítě Twitter natropil celou řadu přešlapů ve snaze učinit jej profitabilní. Ačkoli by některé kroky nemusely být v dlouhodobém horizontu vysloveně špatné, to se bohužel nedozvíme vzhledem k tomu, že excentrický miliardář mění náladu častěji než spodní prádlo. Nejvíce kontroverze se odehrálo okolo předplatného Twitter Blue, které za několik posledních měsíců prošlo celou řadou změn a především vyvolalo veliký zmatek ohledně toho, který účet je oficiální a který jen platí pravidelné měsíční poplatky.

Jak se zdá, Musk chce propagaci rozdělení na modré a zlaté fajfky dotáhnout až do konce. Až dosud totiž platilo, že účty, které získaly ověření v minulosti, si mohly svou fajfku bezúplatně ponechat a tím dát najevo, že se jedná o ověřený účet. Tím ale vznikal chaos, neboť dozvědět se skutečnost, zda se jedná o ověřený účet či předplatitele Twitter Blue šlo teprve až při rozkliknutí profilu. Tomu ale Elon nyní vystavil stopku s tím, že historické ověření zruší a nově si za potvrzení pravosti budou muset všichni uživatelé zaplatit.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️

— LeBron James (@KingJames) March 31, 2023