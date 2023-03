Dnes zadarmo, zítra za peníze. Twitter zpoplatní další oblíbené funkce

Elon Musk stále hledá způsoby, jak nalákat uživatele Twitteru k předplatnému Blue. Kromě exkluzivních funkcí jako jsou delší příspěvky, mazání tweetů nebo méně reklam dochází i k nepopulárnímu omezování funkcí pro neplatící uživatele. Musk v tomto týdnu oznámil, že za dva týdny dojde k dalším omezením.

Miliardář se už před koupí Twitteru netajil tím, že jsou pro něj trnem v oku falešné účty a boti – kvůli nim chtěl dokonce z celé transakce vycouvat. Po nákupu však přistoupil k jiné praxi, která vychází z teze, že falešné účty a boti si nikdy Twitter nepředplatí, a proto je bude omezovat stejně jako jakékoliv jiné neplatící uživatele.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023