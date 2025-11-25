Nejrychlejší satelitní internet? Amazon nabídne až 1 Gb/s, běžní uživatelé si ale počkají

- Amazon Leo Ultra má být nejrychlejším satelitním internetem na trhu
- Nabídnout má až 1 Gbps stahování a 400 Mbps nahrávání současně
- Pro začátek ale bude k dispozici pouze pro zákazníky z firemního a vládního sektoru
Mít kvalitní internetové připojení je v dnešní době standard, ze kterého chce slevovat jen málokdo. Pokud ale bydlíte v oblasti, kde rychlý a stabilní internet je vizí budoucnosti a optický kabel vysloveně sci-fi, není od věci sáhnout po satelitním internetu. V této oblasti výrazně dominuje společnost SpaceX a její satelitní internet Starlink, který nabízí nejen relativně rychlý a spolehlivý internet, ale také nezruinuje vaši peněženku. Prakticky v každém odvětví je ale dobrá konkurence a v tomto ohledu nechce zůstat Amazon pozadu.
Konkurence pro Starlink Elona Muska
Amazon proto oznámil uvedení Leo Ultra, první antény pro svou satelitní internetovou službu, která bude nejprve představena v rámci soukromé předpremiéry a komerčně uvedena na trh někdy v příštím roce. Leo Ultra je určena pro firemní a vládní zákazníky na rozdíl od dalších dvou menších antén Leo. Ceny ani dostupnost prozatím nebyly oznámeny, avšak alespoň si můžeme poprvé pořádně prohlédnout design a specifikace nové antény o rozměrech 50,8 × 72,6 centimetru.
Amazon tvrdí, že Leo Ultra je aktuálně nejrychlejší terminál ve výrobě, který nabízí až 1 Gbps stahování a 400 Mbps nahrávání současně, spolu se soukromými síťovými službami a přímým připojením k Amazon Web Services (AWS) a dalším cloudovým sítím. Menší 11″ anténa Pro bude podporovat až 400 Mbps stahování, zatímco 7″ čtvercová anténa Nano bude schopna zvládnout až 100 Mbps. Pro srovnání, Starlink Performance Kit v současné době podporuje stahování rychlostí až 400 Mbps, což je přibližně polovina maximální rychlosti, kterou Amazon inzeruje. SpaceX slíbil, že jeho satelit V3 bude schopen dosáhnout celkové šířky pásma pro stahování 1 Tb/s a že gigabitové rychlosti budou zákazníkům Starlinku k dispozici již příští rok.
Kromě větší šířky pásma by soukromé síťové služby na Amazon Leo mohly mít další významnou výhodu oproti starším satelitním internetovým sítím, které se používají v současné době a které vznikly před zavedením Starlinku. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu a z Marylandské univerzity nedávno oznámili, že objevili závažné bezpečnostní chyby v nešifrovaných GEO satelitních spojích, které jim umožňují přístup k VoIP hovorům, SMS zprávám, přihlašovacím údajům, firemním e-mailům a dalším datům, která jsou odesílána v nešifrované podobě. Vyšší bezpečnost by mohla být významným argumentem v konkurenčním boji.