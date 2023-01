Nejnižší zisk od roku 2014. Samsung nás připravuje na špatné finanční výsledky

Na konec loňského roku zřejmě společnost Samsung Electronics nebude vzpomínat v dobrém. Korejská firma zveřejnila odhady finančních výsledků za poslední tři měsíce roku 2022, které naznačují snížení tržeb a především významný propad provozního zisku. Jaké jsou důvody?

Podle odhadů budou konzolidované tržby činit přibližně 69 – 71 bilionů wonů (asi 1,24 – 1,28 bilionů korun), což je o 9 procent méně než o rok dříve, kdy Samsung vykázal tržby ve výši 76,57 bilionů wonů. Větší vrásky ale musí korejské firmě dělat provozní zisk, který je odhadován na 4,2 – 4,4 bilionů wonů (asi 76 – 79 miliard korun). Oproti 13,87 bilionům ze 4. kvartálu roku 2021 se jedná o 69% propad. Pokud se tato čísla potvrdí, bude se jednat o nejnižší zisk od 3. čtvrtletí roku 2014.

Negativní výsledky údajně způsobuje jednak snížená poptávka po chytrých telefonech, a také horší prodeje paměťových čipů. Ze stejných důvodů analytici neočekávají zlepšení ani v tomto kvartále, a to i přestože v něm budou představené nové vlajkové modely řady Galaxy S23.

Samsung 2022 flagship phone sales

• Galaxy S22 series: 22.07 million units sold

• Galaxy Z Fold4 | Z Flip4: 5.5 million units sold (little over 1 million units more than the Z Fold3 | Z Flip3)

Both Samsung & Apple saw a decrease in sales of 12% pic.twitter.com/IxtK4PbtQ1

— Anthony (@TheGalox_) January 1, 2023