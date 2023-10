Nejlepší skládačka na trhu? Známe kompletní výbavu OnePlus Open

OnePlus Open se téměř kompletně odhalil ještě před premiérou

Lákat bude na špičkový displej, velkou baterii i jeden z nejlepších fotoaparátů v ohebných telefonech

K představení by mělo dojít už 19. října

Ohebné smartphony aktuálně hýbou světem chytrých telefonů, nicméně ne všichni výrobci představili své želízko v ohni. Mezi opozdilce patří také čínská značka OnePlus, která usilovně pracuje na svém modelu s názvem Open. Ten by se měl již brzy oficiálně představit celému světu, avšak zatím k tomu ještě nedošlo. To nicméně neznamená, že bychom neměli o chystané novince vůbec žádné informace. Po nedávném úniku tiskových snímků se na veřejnost nyní dostaly některé specifikace, které si rozhodně zaslouží vaši pozornost.

OnePlus Open se nebude mít za co stydět

Tajemstvím nejsou oficiální propagační snímky, se kterými se na sociální síti X pochlubil Ishan Agarwal. Ty dávají možnost uživatelům nahlédnout na dosud nepředstavené zařízení trochu jinou optikou. Mnohem zajímavější jsou ale snímky, které odhalují specifikace chystaného OnePlus Open, se kterými přišel Yogesh Brar.

Podle něj se můžeme těšit na vnější 6,31″ Super Fluid AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz (a podporou LTPO 3.0), jemností 431 ppi, maximálním jasem 2 800 nitů, 1440Hz PMW a ochranou Ceramic Guard. Vnitřní 7,82″ Flexi-fluid AMOLED panel naproti tomu nabídne 120Hz obnovovací frekvenci (s podporou LTPO 3.0), jemnost 426 ppi, 10bitovou barevnou hloubku a maximální jas 2 800 nitů. Chybět nemá ani podpora Dual ProXDR.

Díky leakerovi s přezdívkou Arsène Lupin rovněž známe nejen podobu krabičky, která je poměrně nepřekvapivě červená, ale také další várku specifikací. Těšit se tak můžeme na černou a zelenou barevnou variantu, 16 GB RAM, 512 GB interní paměti, největší baterii v ohebném smartphonu (kapacitu bohužel nezmiňuje) s podporou 67W nabíjení, nadstavbu OxygenOS 13 postavenou na Androidu 13 s možností spouštět až tři aplikace najednou. V benchmarku Geekbench poté OnePlus Open získal 1 557 bodů na jednom jádru a 4 462 bodů na více jádrech. Prodejní cena by měla být 1 699 dolarů (cca 47 800 Kč s DPH).

Zajímavé jsou také informace týkající se fotoaparátů. Hlavní 48Mpx snímač má dodat Sony a mělo by se jednat o nejnovější senzor LYTIA–T808 o velikosti 1/1.43″, který by měl být srovnatelný s IMX989. Z dalších parametrů hlavního fotoaparátu lze zmínit světelnost f/1.7 či optickou stabilizaci obrazu. Širokoúhlý fotoaparát nejspíše dostane rozlišení 48 Mpx a světelnost f/2.2 a teleobjektiv se pochlubí rozlišením 64 Mpx, 3× optickým přiblížením, clonou f/2.6 a optickou stabilizací obrazu. Vnitřní selfie kamera bude mít nejspíše 20 Mpx, zatímco ta vnější by měla dostat rozlišení 32 Mpx.

S některými detaily se pochlubilo i samotné OnePlus. Konkrétně se jedná o kloub s názvem Flexion, který má mít tvar vodní kapky a tím redukovat viditelný záhyb na vnitřním displeji. Kdy se dočkáme oficiálního představení prozatím nevíme, nicméně nejčastěji se skloňuje datum 19. října.