TOPlist

Nejlepší fotomobil střední třídy padá do akce. Skvělý Redmi Note 14 Pro vychází jen na 5 590 Kč

PR článek
PR článek 10. 10. 21:20
Chytrý telefon Xioami Redmi Note 14 Pro

Xiaomi hází do slevy svůj letošní model Redmi Note 14 Pro, čímž ho posouvá mezi ty nejzajímavější telefony ve své kategorii. Krom atraktivní ceny dokáže bezesporu zaujmout svou foto sestavou, díky které zvládnete pořídit profi snímky, a to i za špatného světla. V Mobil Pohotovosti ho už teď pořídíte za pouhých 5 590 Kč, což je vzhledem k jeho výbavě skutečně solidní cena.

Fotomobil za pouhých 5 590 Kč

Model sází na 6,67″ AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, který je nejen plynulý, ale i dostatečně jasný při scrollování na slunci. O výkon se stará čipset, který zvládne běžnou práci, ale i sledování videí nebo hraní her. Výdrž potom zajišťuje velká 5 500mAh baterie s podporou rychlého 45W nabíjení.

Hlavním lákadlem je ale zmíněná soustava čoček, kterou si Xiaomi vesměs převzalo ze svých předešlých modelů. Setkali jsme se tak s hlavním 200Mpx snímačem s optickou stabilizací obrazu, a širokoúhlým 8Mpx a makro 2Mpx fotoaparátem. Velký posun nastal u přední výbavy – selfie si pořídíte se 32Mpx kamerou.

Doslova za zlomek ceny tak pořídíte smartphone střední třídy, který se rozhodně nemá za co stydět. Redmi Note 14 Pro je naopak vhodnou volbou pro ty, kteří hledají dobře vybavený telefon za dostupnou cenu. V akci u Mobil Pohotovosti ho teď pořídíte levněji než kdy dřív a můžete tak třeba sehnat i jeden z vánočních dárků.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Oneplus Pad 3 Nahled
OnePlus Pad 3 recenze: tady někdo přemýšlel
Michal Maňák
Michal Maňák M. Maňák 19:30
0
Žena a malware v počítači
Pozor na falešný antivirus. Žena z Prahy nebyla opatrná a teď musí zaplatit 400 tisíc
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Snímek z dokumentu Základní Pětka
Říjen na Netflixu: NBA odhalí svá tajemství a herní legendy ožijí (10. 10. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Robotický vysavač značky Mova
Po vstupu na český trh se značce Mova daří a zájem roste
PR článek
PR článek PR článek 13:30

Kapitoly článku