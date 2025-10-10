Nejlepší fotomobil střední třídy padá do akce. Skvělý Redmi Note 14 Pro vychází jen na 5 590 Kč

Xiaomi hází do slevy svůj letošní model Redmi Note 14 Pro, čímž ho posouvá mezi ty nejzajímavější telefony ve své kategorii. Krom atraktivní ceny dokáže bezesporu zaujmout svou foto sestavou, díky které zvládnete pořídit profi snímky, a to i za špatného světla. V Mobil Pohotovosti ho už teď pořídíte za pouhých 5 590 Kč, což je vzhledem k jeho výbavě skutečně solidní cena.
Fotomobil za pouhých 5 590 Kč
Model sází na 6,67″ AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, který je nejen plynulý, ale i dostatečně jasný při scrollování na slunci. O výkon se stará čipset, který zvládne běžnou práci, ale i sledování videí nebo hraní her. Výdrž potom zajišťuje velká 5 500mAh baterie s podporou rychlého 45W nabíjení.
Hlavním lákadlem je ale zmíněná soustava čoček, kterou si Xiaomi vesměs převzalo ze svých předešlých modelů. Setkali jsme se tak s hlavním 200Mpx snímačem s optickou stabilizací obrazu, a širokoúhlým 8Mpx a makro 2Mpx fotoaparátem. Velký posun nastal u přední výbavy – selfie si pořídíte se 32Mpx kamerou.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro za 5 590 Kč (běžně 6 290 Kč)
Doslova za zlomek ceny tak pořídíte smartphone střední třídy, který se rozhodně nemá za co stydět. Redmi Note 14 Pro je naopak vhodnou volbou pro ty, kteří hledají dobře vybavený telefon za dostupnou cenu. V akci u Mobil Pohotovosti ho teď pořídíte levněji než kdy dřív a můžete tak třeba sehnat i jeden z vánočních dárků.