Nejen Samsung! Smartphony od Honoru také nabídnou sedmiletou softwarovou podporu

Kromě Googlu a Samsungu nově nabízí 7 let aktualizací i Honor

Zatím se má novinka týkat pouze vlajkových modelů, skládaček a edice Porsche Design

Aktualizace zajistí možnost dlouhodobého používání zařízení i lepší bezpečnost

Honor den před oficiálním začátkem MWC v Barceloně odhalil svůj nový Alpha Plan pro AI i několik nových produktů. Jedna z nejdůležitějších informací večera se ale týká softwaru, respektive jeho stárnutí. Honor totiž oznámil, že u svých smartphonů nabídne pravidelné aktualizace Androidu po dobu sedmi let.

Tato novinka se týká především vlajkových modelů a skládaček (včetně Porsche Design modelu), nedostane se tedy na model Magic7 Lite. Honor tak zajistí dostupnost všech AI funkcí a jejich vylepšení na roky dopředu pro všechny zařízení Magic Series. Kromě možnosti dlouhodobého používání zařízení je důležitá také záruka aktualizací bezpečnostních funkcí.

Honor se vyrovnal Googlu nebo Samsungu

Navýšením pětileté podpory na sedm let se Honor vyrovnal zavedeným značkám, jako je Google nebo Samsung. Taktéž prezentace funkcí spojených s umělou inteligencí vypadala v rámci keynote velmi zajímavě. Co se týče nově odhalených zařízení, Honor v Barceloně prezentuje sluchátka Honor Earbuds Open, která zvládají simultánní překlad, a AI funkcemi je nabitý také nově odhalený tablet Honor Pad V9.

Ten kromě vylepšené produktivity nabídne velmi tenké tělo i baterii s kapacitou 10 100 mAh. Na našem trhu by měl být k dispozici za cenu do deseti tisíc korun. Sluchátka Honor Earbuds Open jsou již v prodeji za cenu 3 790 korun.

Keynote Honoru v Barceloně uvedl sám generální ředitel James Li, ke slovu se ale dostali také zástupci ostatních značek, které s Honorem na vývoji a implementaci AI spolupracují, ať už se bavíme o Googlu, nebo Qualcommu. Kromě těchto firem Honor zmínil spolupráci také s mobilními operátory a dalšími. Zmíněny byly rovněž ekologické závazky značky, která by do roku 2040 měla dosáhnout uhlíkové neutrality a o deset let později se bude chlubit neutralitou v rámci celého dodavatelského řetězce.