Nejen obrázky! Midjourney vám nově vygeneruje i video

O rapidním rozvoji umělé inteligence toho bylo v posledních měsících a letech napsáno už poměrně dost. To ovšem neznamená, že by toto odvětví byť jen trochu zpomalilo, ba právě naopak. Známý AI nástroj pro generování obrázků Midjourney se nyní naučil nový trik – umí generovat krátká videa. Novinka je k dispozici široké veřejnosti, avšak v současnosti má několik omezení. Nástroj zatím dokáže generovat krátká videa na základě obrázků nahraných nebo vytvořených na platformě, ale Midjourney plánuje v budoucnu rozšířit další možnosti.

Po vytvoření obrázku pomocí AI Midjourney se zobrazí nové tlačítko „animovat“, po jehož stisku se vygeneruje 5 sekundový klip na základě zadaného promptu. K dispozici se také možnost přidat obrázek nahraný na platformu jako „výchozí snímek“ pro vygenerované video. Nástroj ve výchozím nastavení pracuje s obecným promptem, který „jen rozpohybuje věci“, ale tlačítko „manuální“ umožní uživatelům přesněji a detailněji popsat, jak by měl pohyb ve finále vypadat.

Uživatelé mohou animaci prodloužit až čtyřikrát o čtyři sekundy, takže video může mít celkem až 21 sekund. K dispozici je také nastavení pohybu, které upravuje, zda se pohybuje objekt i kamera, nebo pouze objekt. Maximální rozlišení je 480 × 854 px při 24 fps. Výsledný klip neobsahuje žádnou zvukovou stopu.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025