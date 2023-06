Nejen 15″ MacBook Air. Apple na WWDC ukáže hned několik počítačů

Už jen dny nás dělí od letošního ročníku vývojářské konference Apple WWDC, jehož úvodní keynote bude sledována víc než kdy jindy – Apple by na ní měl ukázat světu svoji náhlavní soupravu pro konzumaci virtuální a rozšířené reality. Kromě toho bychom se měli dočkat obligátního představení nových verzí operačních systémů a zřejmě dojde i na odhalení nových počítačů.

S naprostou jistotou očekáváme odhalení zbrusu nového 15″ MacBooku Air s procesorem Apple M2, ovšem ten zřejmě nebude jediným novým počítačem. Podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg má Apple představit hned několik Maců. Vzhledem k počtu novinek Gurman věští, že délka keynote přesáhne dvě hodiny.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

— Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023