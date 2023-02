15″ MacBook Air: vše, co zatím víme

Apple se v blízké době chystá představit světu svůj nový notebook

Bude se jednat o MacBook Air nové generace s rekordně velkým displejem

Kromě toho by zařízení mohlo disponovat i výkonnějším čipem M3

Americký Apple si na duben podle několika zdrojů vyhrazuje prostor pro uvedení nového přenosného počítače. Má se jím stát upravený MacBook Air s větším displejem. Co všechno o tomto zařízení víme?

Design a větší displej

Nový MacBook Air by měl korelovat s designovým jazykem, jaký nastavil již model s procesorem M2 z roku 2022. To znamená plochý design nahrazující starší klínovitý, nabíjecí port MagSafe 3. generace a sestavu reproduktorů s funkcí prostorového zvuku.

Odlišný je zejména displej, který u aktuálního modelu z loňského roku dosahuje úhlopříčky 13,6″ a jedná se o Liquid Retina LCD s rozlišením 2K a výřezem, který ukrývá 1080p FaceTime webkamerku. V případě dubnového MacBooku Air se hovoří o 15,5″ úhlopříčce. Jednalo by se o vcelku logický krok – řada MacBook Air totiž patří k těm nejoblíbenějším v portfoliu Applu, avšak nenabízí displej větší než zmíněných 13,6″. Novinka by měla cílit na zákazníky s potřebou většího pracovního prostoru.

M2, nebo M3?

Kromě většího displeje má patřit k největším změnám také čipová sada. Z různých stran se ozývají spekulace ohledně toho, že by MacBook Air s 15,5″ displejem měl nabídnout dosud nepředstavený model Apple M3. Ten má být pro americkou firmu vůbec prvním čipem s 3nm architekturou a slibuje 15% navýšení výkonu oproti M2.

To by rozhodně dávalo smysl. Zní totiž nepravděpodobně, že by Apple v dubnu představil větší MacBook Air s M2 a pak jej na podzim, po pouhém půl roce na trhu, aktualizoval na čip M3, který nejpozději v druhé polovině roku jistojistě dorazí.

Ale pozor, server DigiTimes cituje svůj zdroj z dodavatelského řetězce, který jednoznačně uvádí, že MacBook Air s 15,5″ displejem dostane čip M2, nikoliv M3. Výkonnějšího nástupce tak americký technologický gigant možná uvede až na podzim, po boku aktualizovaných MacBooků Pro a Maců.

Zbývající výbava

Kromě displeje a procesoru by měl velký Air sdílet většinu specifikací s tím malým. To znamená, že v základní konfiguraci můžeme počítat s 8jádrovým CPU i GPU, 8 GB operační paměti, dále 256GB úložištěm, dvěma porty USB-C s podporou protokolu Thunderbolt, velkým trackpadem a alespoň 30W nabíjením.

Vlivem většího těla lze počítat i s baterií, která zajistí lepší výdrž. Někteří zákazníci volají i po nasazení velké klávesnice s číselným blokem vpravo od klávesy Enter. Bohužel, tento typ klávesnice Apple nevyužívá ani u 16″ MacBooku Pro – namísto toho vsází na větší reproduktory.

Cena a dostupnost

Co se týče ceny spekulovaného produktu, informace jsou velmi kusé. Vycházet můžeme prakticky jenom z toho, kolik stojí aktuální generace počítačů MacBook na oficiálním e-shopu Apple.

Základní MacBook Air s M2, ze kterého má ten 15,5″ vycházet, vyjde na 36 990 Kč včetně DPH. Levnější než tento model bezesporu být nemůže. Náš odhad je cenovka kolem 40 tisíc korun včetně daně, čímž připravovaný MacBook už moc nepasuje do série Air, nicméně to samé lze prohlásit již o loňském Airu s M2.

Pokud se naše prognóza vyplní, bude to zároveň i znamenat, že MacBook Air s 15,5″ displejem bude dražší než 13,3″ MacBook Pro se starým designem, ale novým čipsetem Apple M2. Nutno však ještě jednou zdůraznit, že ohledně cen zatím nemáme žádné hmatatelné informace – výsledná částka tak může být prakticky jakákoliv.

To samé platí o dostupnosti. Největší počet tipérů se shoduje na dubnovém termínu, jiní jsou však opatrnější. Novinka tedy má být představena ve druhém čtvrtletí roku 2023, tedy někdy mezi dubnem a červnem.