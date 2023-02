Apple chystá 15,5″ MacBook Air. Premiéra už v dubnu?

Známý analytik předpovídá příchod 15,5“ MacBooku Air

Na detaily ohledně výbavy jsou informace poměrně skoupé

Představení by se mělo odehrát už začátkem dubna

Do rodiny počítačů MacBook od Applu se nejspíše chystá nový přírůstek. To alespoň tvrdí známý analytik Ross Young, který se zaměřuje na výrobu displejů a ve svých predikcích je v posledních letech poměrně úspěšný. Chystaný MacBook Air by se měl pyšnit panelem o velikosti 15,5“, čímž by se stal doposud největším zařízením s přídomkem Air, který Apple vyrobil.

Ve svém tweetu Young rovněž uvedl, že firma z Cupertina chystá představení notebooku začátkem dubna, což by znamenalo, že výrobní linky již pracují na plné obrátky. Je nicméně pravděpodobné, že v dubnu se bude jednat pouze o oznámení a spuštění předobjednávek, přičemž k prvním zájemcům se dosud největší MacBook Air dostane až později. Na detaily byl Young nicméně skoupý a tak nevíme, zda bude uvnitř čipset M2 nebo už nová generace M3, stejně tak je záhadou případná cena.

Jarní představení produktů je pro Apple již takovou malou tradicí. V březnu loňského roku firma ukázala světu aktualizovaný iPhone SE a nové iPady Air, společně s Mac Studio a Studio Display. Duben 2021 byl pro změnu ve znamení iMacu a iPadu Pro s procesorem M1, aktualizovanou verzí Apple TV a dlouho očekávaných AirTagů.