Nechá si to Apple líbit? Evropské komisi se nelíbí aplikace Fotky v iOS

Apple pod tlakem Evropské komise (EK) provedl již několik vskutku převratných změn, aby se podřídil zákonu o digitálních trzích (DMA), který postupně vstupuje v účinnost. Dle posledních zpráv z Komise však zdaleka není hotovo. Konkrétně Apple se bude muset více pověnovat svým nativním aplikacím.

Na konci března se k postupným změnám iOS pod tíhou eurounijní směrnice DMA vyjádřila Margrethe Vestager, eurokomisařka pro hospodářskou soutěž a hlavní představitelka iniciativy „Evropská unie v digitálním věku“. Podle ní čeká na Apple ještě dost práce, osobně vypíchla nespokojenost s tím, že uživatelé nemají možnost jednoduše odinstalovat některé aplikace.

„Zdá se, že forma dodržování předpisů Apple nesplňuje kompletní povinnosti. Společnost Apple například nezajistila, aby několik aplikací bylo možné odinstalovat (jednou z nich by byla aplikace Fotky), a brání koncovým uživatelům změnit jejich výchozí stav (například iCloud), jak požaduje DMA,“ prohlásila Vestager.

Today we open 1st #investigations under the #DMA.

We are concerned #Alphabet, @Apple & @Meta are not meeting their obligations e.g:

👉#Apple & #Alphabet still charge recurring fees to #app #developers

👉#Meta offers no real choice for users to opt out of #data combination

⬇️

— Margrethe Vestager (@vestager) March 25, 2024