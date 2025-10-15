Nečekejte na Black Friday: O2 nabízí 100 GB dat jen za 249 Kč měsíčně

- O2 vylepšil populární řadu tarifů Datamanie o novou variantu s 1 200 GB dat
- Zákazníci si ji mohou objednat online, na výběr je roční či měsíční předplatné
- Do 13. listopadu navíc O2 nabízí tuto novinku za akční ceny, u roční varianty vás 100 GB vyjde na 249 Kč/měsíc
O2 představilo nový tarif Datamanie 1200 GB, který přináší více dat a výběr z roční nebo měsíční varianty předplatného: „Někteří zákazníci využívají data pravidelně, jiní pouze občas. Vytvořili jsme tarif, který pokrývá tyto různé potřeby i rostoucí datovou spotřebu. Zároveň cenově zvýhodňujeme ty, kteří mají roční předplatné,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
1200 GB nejvýhodněji s roční platbou
Nový tarif přináší 1200 GB dat s neomezenou 5G rychlostí, a také možnost neomezeného volání do všech sítí za 15 Kč na den. Při roční variantě předplatnéhozákazníci získají po provedení jednorázové platby celou porci dat najednou a mohou je bezstarostně čerpat kdykoli během roku. Do 13. listopadu jej O2 nabízí za zvýhodněných 2 988 Kč. Při průměrné spotřebě tak 100 GB dat vychází na pouhých 249 Kč měsíčně.
Měsíční předplatné umožňuje zákazníkům předplatit si každý měsíc 100 GB dat za 449 Kč, nyní za akčních 349 Kč. Zákazníci tedy mohou při roční platbě ušetřit 1 200 Kč.
Akční nabídka platí do 13. listopadu 2025 pro nově aktivované služby. SIM kartu u obou zvýhodněných tarifů je potřeba aktivovat do 31. prosince 2025.
Jak tarif objednat?
Pořízení tarifů Datamanie je snadné. Stačí si na webových stránkách O2 objednat eSIM nebo fyzickou SIM kartu. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží do pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma přímo do poštovní schránky. Pak už nezbývá nic jiného než tarif aktivovat.
Aktivaci provede zákazník jednoduše v aplikaci Moje O2 tím, že nastaví pravidelnou měsíční platbu z karty nebo provede roční platbu.