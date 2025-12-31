Nečekaný comeback: herní Avatar od Ubisoftu hlásí rekordní počet hráčů na Steamu

- Akční hra Avatar: Frontiers of Pandora se na Steamu těší nečekaně velkému zájmu hráčů
- V jednu chvíli bylo ve hře přes 12 tisíc hráčů, pětkrát více než kdy dřív
- Zájem hráčů souvisí s premiérou třetího filmu, novým příběhovým DLC i parádní bezplatnou aktualizací
Na Steamu se v posledních dnech nebývale daří hře, která bez většího zájmu ze strany hráčů vyšla už před dvěma roky. Řeč je o titulu Avatar: Frontiers of Pandora – akci z pohledu první osoby, o níž se mezi hráči často mluvilo jako o kopii série Far Cry. Hře tehdy zřejmě uškodilo i prosincové datum vydání, které se ve videoherním průmyslu zkrátka příliš nenosí. Tvůrci ze švédského studia Massive Entertainment však na herního Avatara nezanevřeli a poctivě jej vylepšovali prostřednictvím patchů.
Rekordní zájem hráčů
Koktejl příznivých okolností doplnila i premiéra třetího filmu s podtitulem Fire and Ash, nové příběhové DLC, zimní výprodej na Steamu či bezplatná aktualizace, která přidává možnost přepnout hru do třetí osoby. Výsledek? Rekordní počet souběžně hrajících hráčů, který se zastavil na čísle 12 496. Do té doby přitom Avatara ve stejnou chvíli hrálo maximálně asi 2600 hráčů, tedy přibližně pětkrát méně. Fanoušci se do hry hrnou především v návaznosti na třetí díl filmové ságy, ze kterého navíc čerpá i nové příběhové DLC s názvem From The Ashes.
Ubisoftu se přitom po návratu na Steam příliš nedaří, což ostatně potvrzují nepříliš oslnivá čísla jiného licencovaného titulu – Star Wars Outlaws, který souběžně hrálo pouze 3 400 hráčů. Zároveň ale jde o další případ, kdy se tvůrcům alespoň částečně vyplatilo investovat do vývoje i po vydání hry. Svědčí o tom i dosud zřejmě největší bezplatná aktualizace, která do hry dorazila začátkem prosince a přinesla možnost přepnout kameru do třetí osoby.
Autoři tím adresovali jednu z nejčastějších stížností hráčů. Hra podle nich působila spíše jako Far Cry zasazené na planetu Pandora, zatímco ve třetí osobě se mohou lépe ztotožnit s hlavním hrdinou z mimozemského druhu Na’vi. Pro řadu hráčů je navíc kamera ze třetí osoby zkrátka praktičtější.
Avatar: Frontiers of Pandora je aktuálně na Steamu ve slevě za 20,09 eur (cca 490 korun). K dispozici je také speciální edice za 39,99 eur (cca 970 korun), která kromě základní hry zahrnuje i DLC From The Ashes.