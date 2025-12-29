Hackeři vzali Rainbow Six Siege útokem: přijít si mohli na stovky milionů korun

- Hackeři během svítků napadli servery multiplayerové hry Rainbow Six Siege
Patrně ta nejhorší věc, která se může výhradně multiplayerové hře stát, je výpadek serverů, respektive kombinace výpadku serverů a úniku uživatelských dat. Hackeři si rádi vybírají oblíbené tituly jako své cíle, přičemž tentokrát se útoku nevyhnula oblíbená střílečka Rainbow Six Siege, která patří mezi nejúspěšnější tituly francouzského studia Ubisoft za poslední roky. Samotná firma útok potvrdila a v návaznosti na něj preventivně sama servery vypnula, jakožto i přístup k tržišti s herními assety.
Hackerský útok vyřadil z provozu servery Ubisoftu
Hackeři se zmocnili značné části herních systémů, včetně možnosti blokovat a odblokovávat uživatele, odesílat vlastní zprávy do seznamu blokovaných uživatelů, možnost odemknout všechny herní předměty a přidělit každému hráči 2 miliardy kreditů R6 a renomé. Ačkoli se to může zdát jako drobnost, právě zakupování předmětů za herní měnu (kterou lze zakoupit za měnu skutečnou) je základem finančního úspěchu takřka každé multiplayerové hry – Ubisoft prodává kredity R6 ve svém obchodě, přičemž 15 000 kreditů stojí sto dolarů (cca dva a půl tisíce korun). To znamená, že skutečná peněžní hodnota 2 miliard kreditů R6 je přibližně 13,33 milionů dolarů (přibližně 300 milionů korun).
➡️ Our live tests are now complete and we are opening the game to all players. Please note that you may experience a queue when connecting, as our services ramp up.
➡️ The rollback is also complete.
🔸 Players who did not log in between December 27th 10:49 UTC and December 29th… https://t.co/mfaAVnvK5G
— Rainbow Six Siege X (@Rainbow6Game) December 29, 2025
Ubisoft jasně uvedl, že nikdo nebude potrestán za utracení kreditů, které obdržel. Firma nicméně dočasně pozastavila veškeré transakce do doby, než celou situaci vyřeší a kdo se tedy pokusil současného chaosu zneužít ve svůj prospěch, ten má jednoduše smůlu. V současné chvíli již Ubisoft celý problém vyřešil, nicméně pro řadu hráčů to dočasně znamená drobné potíže. „Naše živé testy jsou nyní dokončeny a hru otevíráme všem hráčům. Vezměte prosím na vědomí, že při připojování může dojít k čekání ve frontě, protože naše služby se rozjíždějí,“ stojí v prohlášení na síti X.
„Hráči, kteří se nepřihlásili mezi 27. prosincem a 29. prosincem, by neměli zaznamenat žádné změny ve svém inventáři. Ti hráči, kteří se v daném období pokusili ke hře připojit, mohou v omezené míře dočasně ztratit přístup k některým vlastněným předmětům. Vyšetřování celé situace a oprava vzniklých škod bude probíhat v následujících dvou týdnech,“ upřesnil Ubisoft. Co se týče samotného tržiště pro nákup předmětů, to je stále uzavřeno a prozatím není jasné, kdy bude opět spuštěno.