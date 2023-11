Ubisoft má z ostudy kabát. Během hraní jeho titulů začaly hráčům vyskakovat reklamy

Během hraní Assassin′s Creed Odyssey byli někteří hráči překvapeni vyskakující reklamou

Ta lákala na slevy při příležitosti černého pátku

Podle Ubisoftu šlo o technickou chybu a situaci rychle napravil

Vztah hráčů k reklamám uvnitř titulů povětšinou není příliš pozitivní. Pokud se vývojáři rozhodnou o placenou spolupráci formou product placementů, hráči to do určité míry tolerují. Jakmile se ale objeví informace o implementaci klasických reklam na často nesouvisející produkty, je rázem oheň na střeše. Ostatně není se co divit – hry za poslední dobu zdražují a pro řadu lidí je částka okolo dvou tisíc znatelný výdaj. Komu by se poté chtělo koukat na reklamy.

Vyskakující reklamy během hraní nejsou běžné

O pořádnou kontroverzi se postaral francouzský vydavatel her Ubisoft, který podle jeho slov vinou „technické chyby“ začal zobrazovat hráčům reklamy. Konkrétně se jednalo o reklamu vyplňující celou obrazovku, která lákala hráče na dvacetiprocentní slevu na nový titul Assassin′s Creed Mirage při příležitosti černého pátku. Ačkoli se jednalo o tematické obchodní sdělení, neboť se reklama objevila hráčům při hraní Assassin′s Creed Odyssey, pochopitelně nejednoho z nich pořádně rozzuřila. Objevila se totiž přímo během hraní, jakmile hráči otevřeli herní mapu.

„Zažít tohle během hraní je opravdu nechutné,“ nebral si servítky jeden z uživatelů Redditu a shrnul tak obecný pocit proti vyskakovacím reklamním oknům uprostřed hry. „Byli jsme upozorněni, že někteří hráči se včera při hraní některých titulů Assassin’s Creed setkali s vyskakovacími reklamami,“ uvedl mluvčí Ubisoftu Fabien Darrigues v prohlášení pro The Verge. „Jednalo se o důsledek technické chyby, kterou jsme řešili ihned, jakmile jsme se o problému dozvěděli.“

Na sociální síti X se později Ubisoft hráčům oficiálně omluvil a vysvětlil, že jeho záměrem bylo zobrazit reklamu ještě před spuštěním hry v hlavní nabídce. Vinou technické chyby ovšem došlo k tomu, že se reklama objevila až při samotném hraní. Jak poznamenávají také komunitní poznámky na X, není to poprvé, kdy došlo k podobné „technické chybě“, tudíž je zde otázka, zda jen Ubisoft nezkouší trpělivost hráčů. Doufejme, že vlna negativních reakcí bude nejen pro Ubisoft dostatečně přesvědčivá, aby se podobné praxi v budoucnosti vyvarovali.