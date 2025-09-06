Neapolská pizza za 90 vteřin? Nová domácí pec ji za vás připraví s pomocí umělé inteligence

- Právě odhalená domácí pec na pizzu Ooni Volt 2 si rozumí s umělou inteligencí
- Britský výrobce tvrdí, že tzv. Pizza Intelligence zajistí dokonale propečenou pizzu bez studených fleků či spálených okrajů
- K dispozici jsou tři automatické režimy na newyorskou, deep-pan i neapolskou pizzu, kterou pec zvládne připravit za 90 vteřin
Už jste někdy přemýšleli nad tím, že by vaše domácí pec na pizzu mohla být o něco chytřejší? Nedivil bych se, kdyby vaše odpověď zněla ne, dost možná takový spotřebič vůbec nevlastníte (což je i můj případ). Možná vás ale přesvědčí novinka britské společnosti Ooni, která se na výrobu pecí na pizzu specializuje.
„Pizza Intelligence“
Její nová elektrická pec s názvem Volt 2 má v rukávu pořádně vypečenou vychytávku v podobě „Pizza Intelligence“. Tahle chytrá technologie umí sama adaptivně řídit ohřev, aby byla teplota v peci rovnoměrná, a tudíž každá pizza dokonale propečená. Už žádné studené fleky ani spálené okraje, slibuje výrobce.
Na první pohled zaujme Volt 2 elegantním designem, to hlavní se ale pochopitelně odehrává uvnitř – pec dokáže bez problému připravit pizzu o průměru až 33 centimetrů. Dobrou zprávu má výrobce i pro ty, kteří nechtějí mít v kuchyni zakouřeno. Proto přístroj obsahuje filtry, které udrží čistý vzduch v místnosti, takže se nemusíte bát, že by se o vašich kulinářských dobrodružství dozvěděli například sousedé.
Neapolská pizza za 90 vteřin
Pizza Intelligence sbírá data ze senzorů a upravuje výkon horní i spodní výhřevné spirály. S maximální teplotou 450 °C je pec vhodná pro přípravu neapolské pizzy, kterou Volt 2 podle výrobce zvládne připravit za 90 vteřin. Stačí si vybrat jeden ze tří režimů – Neapol, New York nebo deep pan – a pec už se postará o zbytek. Nechybí ale ani možnost vytvářet vlastní nastavení. Volt 2 navíc nabídne i režim pro šetrné kynutí těsta, takže je to parťák, co myslí na všechno.
Z hlediska rozměrů je Volt 2 o 30 % kompaktnější než předchozí model. K zahájení prodeje dojde 1. října za cenu 699 dolarů, v přepočtu tedy cca 14 500 korun. Čeští zákazníci se ale nejspíše nedočkají.