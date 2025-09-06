TOPlist

Neapolská pizza za 90 vteřin? Nová domácí pec ji za vás připraví s pomocí umělé inteligence

Marek Bartík
Marek Bartík 6. 9. 8:00
Domácí pec na pizzu Ooni Volt 2
  • Právě odhalená domácí pec na pizzu Ooni Volt 2 si rozumí s umělou inteligencí
  • Britský výrobce tvrdí, že  tzv. Pizza Intelligence zajistí dokonale propečenou pizzu bez studených fleků či spálených okrajů
  • K dispozici jsou tři automatické režimy na newyorskou, deep-pan i neapolskou pizzu, kterou pec zvládne připravit za 90 vteřin

Už jste někdy přemýšleli nad tím, že by vaše domácí pec na pizzu mohla být o něco chytřejší? Nedivil bych se, kdyby vaše odpověď zněla ne, dost možná takový spotřebič vůbec nevlastníte (což je i můj případ). Možná vás ale přesvědčí novinka britské společnosti Ooni, která se na výrobu pecí na pizzu specializuje.

„Pizza Intelligence“

Její nová elektrická pec s názvem Volt 2 má v rukávu pořádně vypečenou vychytávku v podobě „Pizza Intelligence“. Tahle chytrá technologie umí sama adaptivně řídit ohřev, aby byla teplota v peci rovnoměrná, a tudíž každá pizza dokonale propečená. Už žádné studené fleky ani spálené okraje, slibuje výrobce.

Na první pohled zaujme Volt 2 elegantním designem, to hlavní se ale pochopitelně odehrává uvnitř – pec dokáže bez problému připravit pizzu o průměru až 33 centimetrů. Dobrou zprávu má výrobce i pro ty, kteří nechtějí mít v kuchyni zakouřeno. Proto přístroj obsahuje filtry, které udrží čistý vzduch v místnosti, takže se nemusíte bát, že by se o vašich kulinářských dobrodružství dozvěděli například sousedé.

 

Neapolská pizza za 90 vteřin

Pizza Intelligence sbírá data ze senzorů a upravuje výkon horní i spodní výhřevné spirály. S maximální teplotou 450 °C je pec vhodná pro přípravu neapolské pizzy, kterou Volt 2 podle výrobce zvládne připravit za 90 vteřin. Stačí si vybrat jeden ze tří režimů – Neapol, New York nebo deep pan – a pec už se postará o zbytek. Nechybí ale ani možnost vytvářet vlastní nastavení. Volt 2 navíc nabídne i režim pro šetrné kynutí těsta, takže je to parťák, co myslí na všechno.



Z hlediska rozměrů je Volt 2 o 30 % kompaktnější než předchozí model. K zahájení prodeje dojde 1. října za cenu 699 dolarů, v přepočtu tedy cca 14 500 korun. Čeští zákazníci se ale nejspíše nedočkají.

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

