Návrat Prince of Persia je na dosah! Remake Písků času prý dorazí už v lednu

Marek Bartík 22. 11. 12:00
  • Očekávaná předělávka Prince of Persia: Sands of Time prý vyjde za dva měsíce
  • Známý herní novinář Tom Henderson tvrdí, že hra dorazí v polovině ledna 2026
  • K podrobnějšímu představení by mělo dojít už 11. prosince na The Game Awards

Očekávaná předělávka dnes již legendární akční adventury Prince of Persia: Písky času možná vyjde mnohem dřív, než by fanoušci po strastiplném vývoji mohli čekat. Potvrzení blížícího se data vydání paradoxně nejprve potvrdil přímo Ubisoft, který v aktuální zprávě o finančních výsledcích uvedl, že remake prvního dílu „pískové trilogie“ vyjde nejpozději 31. března 2026, tedy na konci prvního kvartálu. S upřesněním nedlouho poté přispěchal známý novinář Tom Henderson, podle něhož se hráči dočkají už v polovině ledna.

Písky času se blíží

Henderson se odvolává na nejmenované zdroje, které údajně mají k vývoji remaku velmi blízko. K podrobnějšímu představení by podle nich mělo dojít už za tři týdny v rámci tradičního udílení videoherních cen The Game Awards, které se letos koná 11. prosince. Během slavnostního ceremoniálu bychom se měli dočkat nejen nové ukázky, ale rovnou i konkrétního data vydání.

Problematický vývoj

Předělávka Písků času čelila v průběhu vývoje závažným problémům. Francouzský vydavatelský dům vytoužený návrat Prince poprvé oznámil už v roce 2020. Původně měla hra vyjít už v lednu 2021, Ubisoft ji však nejprve o dva měsíce odložil na březen. Pouhý měsíc před vydáním však vydavatel zařadil zpátečku podruhé – tentokrát hru odložil dokonce na neurčitou. Mezi fanoušky tou dobou vládly rozpaky, část komunity se bála úplného zrušení projektu, zatímco jiní právem upozorňovali na diskutabilní zpracování, kterým se hra prezentovala v propagačních materiálech.



Ubisoft se poté na delší dobu odmlčel, aby v květnu 2022 oznámil kompletní restart vývoje, který nově svěřil do rukou elitnímu studiu v kanadském Montrealu. Tvůrci tehdy slíbili realističtější pojetí hry včetně přepracování grafiky a animací či přidání nových mechanismů soubojů i akrobatických pasáží. Po dalších dvou letech se k vývoji připojilo studio sídlící v Torontu a hra dokonce dostala předběžné datum vydání – rok 2026. Bude to tentokrát trefa do černého? O tom bychom se podle aktuálních informací mohli přesvědčit už za dva měsíce!

 

