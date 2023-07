Nástupce Apple Pro Display XDR má fungovat i bez připojeného počítače

Apple prý chystá monitor, který zároveň poslouží jako domácí hub

Ve speciálním režimu má zobrazovat hodiny, widgety a ovladače chytré domácnosti

Dočká se těchto funkcí i stávající Studio Display?

Apple má aktuálně v nabídce dva počítačové monitory – vrcholný Pro Display XDR a levnější Studio Display. Přestože ve většině parametrů má navrch první jmenovaný, ten druhý disponuje několika funkcemi navíc – je totiž vybaven čipsetem Apple A13 Bionic, který mu propůjčuje pár chytrých vyhytávek. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg navíc Apple chystá nový monitor, který toho bude umět ještě více.

Částečně autonomní monitor

Ještě předtím, než byl Studio Display představen, se rozvířily spekulace, co všechno by mohl bez připojeného počítače umět. Přeci jen čipset Apple A13 Bionic, který byl původně určený pro iPhone Xs, rozhodně není žádné ořezávátko. Odvážné hlasy hovořily o běhu plnohodnotného systému iOS, nakonec jsme se ale dočkali pouze podporou centrování záběru z čelní kamery a ovládání prostorového zvuku.

Podle Marka Gurmana by ale mohl jít příští jablečný monitor o něco dál. V přípravě je údajně nástupce Apple Pro Display XDR s miniLED displejem, který by měl být schopen samostatně fungovat jako domácí hub. Ve chvílích nečinnosti by tento monitor běžel v režimu StandBy, a tedy zobrazovat hodinky, kalendář, widgety nebo ovladače chytré domácnosti. Monitor by byl zároveň instantně poslouchat příkazy určené asistentce Siri. Předpokládáme, že obrazovka by v režimu StandBy částečně pohasla, aby byla v režimu nečinnosti co nejméně rušivá.

Chytré displeje sloužící jako středobod chytré domácnosti nejsou nic nového – vyrábí je Amazon, Google nebo Xiaomi. V případě Googlu lze dokonce v domácí hub proměnit nedávno představený Pixel Tablet, stačí jej zacvaknout do přiložené dokovací stanice s integrovaným reproduktorem. Monitory od Applu mají v sobě reproduktory zabudované, čili by je teoreticky mohlo být možné využít i jako výstup audia v rámci ekosystému AirPlay.

O chytrých funkcích Mark Gurman hovoří pouze v souvislosti s připravovaným monitorem, který má dorazit nejdříve na začátku příštího roku. Zda se je zpětně naučí i Studio Display v rámci aktualizace, v tuto chvíli nevíme.