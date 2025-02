Nastavte si ChatGPT jako výchozí vyhledávač! OpenAI vydalo rozšíření pro Safari na iPhonu

Znáte to všichni, hledáte odpověď na jednoduchou otázku, ale místo jasné odpovědi vás čeká nekonečné scrollování, reklamy a nejasně formulované informace. Frustrace, ztracený čas a neustálé přepínání mezi stránkami.

Co když vám ale řekneme, že teď existuje i jiný scénář? Napíšete dotaz přímo do adresního řádku Safari a rovnou dostanete jasnou a srozumitelnou odpověď. Žádné zbytečné klikání, žádné hledání mezi pochybnými weby. Přesně tohle teď umožňuje OpenAI s jejich novým rozšířením pro Safari. ChatGPT teď může fungovat i jako váš hlavní vyhledávač.

Tradiční vyhledávače jako například Google nebo Bing už v budoucnu dost možná nebudou první volbou ve vyhledávání. Místo nich se o vaše vyhledávání postará rozšíření od OpenAI, které vám poskytne přímé odpovědi a to vše bez rušivých reklam a bez nutnosti proklikávání tuny článků.

You can now use ChatGPT search as your default search engine in Safari on iOS by updating to the latest version of ChatGPT and enabling the Safari extension! pic.twitter.com/yvyINPN9yv

— Aaron (@aaronp613) February 25, 2025