Nároky se zvyšují. Android 15 vyžaduje více paměti než předchozí verze

V minulých letech výrazně ubylo smartphonů a tabletů s nízkou kapacitou úložiště – i ty nejlevnější stroje disponují alespoň 64 GB paměti, mnohdy jim výrobci dopřejí i dvojnásobek. Za tento trend mohou nejen nižší ceny pamětí, ale také čím dál vyšší požadavky systému Android – za poslední čtyři roky tento systém (respektive balík služeb Google Mobile Services), zvýšil své nároky na čtyřnásobek.

32GB úložiště jako základ

Aby mohlo jakékoliv zařízení získat certifikaci pro použití Google služeb (GMS), musí splňovat celý balík podmínek, který mimo jiné obsahuje i požadavky na hardware. Ještě před čtyřmi roky Android 12 vyžadoval minimálně 8GB úložiště, aktuální Android 15 toto minimum navýšil na 32 GB. Navíc platí pravidlo, že 75 procent této kapacity musí být vyhrazeno datovému oddílu, ve kterém jsou uložené přeinstalované systémové aplikace a jejich data, systémové soubory a také všechna uživatelská data.

Verze Androidu Minimální kapacita úložiště Požadavek na datový oddíl Android 15 32 GB nebo vyšší 75 % kapacity nebo vyšší Android 14 16 GB nebo vyšší 75 % kapacity nebo vyšší Android 13 16 GB nebo vyšší 75 % kapacity nebo vyšší Android 12 8 GB nebo vyšší 75 % kapacity nebo vyšší

U běžných smartphonů a tabletů prodávaných v našich končinách toto omezení uživatelé nijak nepocítí, avšak u těch nejlevnějších zařízení prodávaných např. v rozvojových zemích se může jednat o překážku k upgradu na novější verzi Androidu. Pokud totiž bylo zařízení zakoupeno s Androidem 14 a úložištěm s kapacitou 16 GB (s případnou podporou paměťových karet), aktualizaci na Android 15 nedostane ani kdyby výrobce chtěl. Je však pravdou, že u nejlevnějších zařízení se výrobci se softwarovou podporou nepřetrhnou.

Je také nutné podotknout, že zmíněný požadavek na úložiště se týká pouze těch zařízení, u kterých se počítá s podporou služeb a aplikací Google. Open source verzi Androidu (AOSP) bez těchto služeb lze i nadále provozovat na zařízeních s nižší kapacitou úložiště.

Alespoň 4 GB RAM a grafika s Vulcan 1.3

S Androidem 15 se zvyšovaly i hardwarové požadavky na kapacitu RAM – zde je však rozdíl, zda se jedná o standardní Android 15, nebo o jeho odlehčenou nízkopaměťovou variantu Android Go Edition. U „plnotučné“ verze je minimum 4 GB, u Androidu Go jsou to 2 nebo 3 GB. V požadavcích je také vyžadována podpora grafického API Vulcan minimálně ve verzi 1.3

Verze Androidu Minimální kapacita RAM s optimalizací (Android Go) Minimální kapacita RAM bez optimalizace Nelze licencovat Android 15 2 GB nebo 3 GB 4 GB < 2 GB Android 14 2 GB 3 GB < 2 GB Android 13 2 GB 3 GB < 2 GB Android 12 1 GB nebo 2 GB – < 1 GB Android 11 1 GB – < 1 GB Android 10 512 MB nebo 1 GB – < 512 MB

Pro splnění požadavků GMS dále musí výrobci zajistit, aby zařízení se systémem Android 15 umožňovaly sdílet data o nouzových kontaktech se službou nouzového určování polohy během tísňových hovorů.

