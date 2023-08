Nákup použitého telefonu se vyplatí. Spočítali jsme, kolik opravdu ušetříte

Nejoblíbenější roční období většinové populace je v plném proudu a prázdniny se nám právě překlopily do své druhé půle. Letní měsíce však jsou nejen časem dovolených, grilovaček, opalovaček, ale také sezónou nákupu použitých telefonů. Není divu, potřebují je třeba turisté, kteří cestují do vzdálených krajin, děti na táborech, pracovníci na stavbu či dovolenkáři u vody nebo moře. Přemýšleli jste však nad tím, že by takový telefon byl vaším primárním zařízením? A proč vlastně ne?

Chytrý nákup za zlomkové ceny

Významná finanční úspora je rozhodně největším tahákem pro koupi použitého telefonu. Pokud navíc rádi testujete různé značky a modely, stávající telefon už vás zas tak nebaví, nebo jednoduše smýšlíte ekologicky a chcete dát nepoužívanému zařízení druhou šanci, použitý telefon od Mobil Pohotovosti bude trefou do černého. Právě tady totiž najdete skladem tisíce prověřených kusů různých značek. Ať už preferujete Apple, Samsung nebo třeba Xiaomi, z nabídky si jistě vyberete.

Speciálně u Mobil Pohotovosti se není třeba nákupu použitého telefonu nikterak obávat. Veškeré vykoupené telefony jsou předem testovány zkušenými techniky a do dalšího prodeje míří pouze plně funkční kusy. Navíc automaticky získáte 6měsíční záruku.

iPhony i Samsungy všech kategorií skladem

Pojďme se podívat, jak moc významně vlastně ulevíte své peněžence nákupem použitého telefonu od Mobil Pohotovosti. Pro srovnání jsme vybrali jak aktuální vlajkovky, tak i modely předchozích generací. Tak například iPhone 14 Pro, 256 GB se běžně prodává za 29 990 Kč. Pokud sáhnete po použité variantě, může být váš už za 23 990 Kč. Nebo třeba nový iPhone 13 stojí 18 490 Kč, použitý seženete již za 13 690 Kč.

Mrkněme i ke konkurenci. Samsung Galaxy S23 je k dostání za 20 990 Kč. Použitý model však seženete za 14 490 Kč. Nový Xiaomi 13 je zase k mání za 18 990 Kč. Použitou variantu pořídíte za 14 490 Kč. A oblíbená skládačka Motorola Razr 40 Ultra je dostupná za 28 990 Kč. Použitou Motorolu zakoupíte už za 22 590 Kč.

Podívejte se na kompletní nabídku použitých telefonů a vyberte si ten pravý.