Nakopněte svoji kreativitu díky AI: učte se od světových špiček technologií na konferenci WebExpo

Proč se nespoléhat na ChatGPT a jiné AI nástroje? Jak využít AI v podnikání, nenechat zakrnět svoji vlastní kreativitu a používat umělou inteligenci efektivně? A jak rozlišit kvalitní AI výstupy od „bullshitu”? Nejen na to odpoví špičky různých oborů a národností na technologické konferenci WebExpo, která se koná ve dnech 29. až 31. května 2024. Nejlepší tech-událost roku přivítá v pražském Paláci Lucerna 1600 návštěvníků, 91 řečníků a mentorů. Nabídne dvoudenní bohatý program, který třetí den doplňují oblíbené celodenní workshopy.

I v době AI bude kreativita, vlastní dovednosti a originální myšlenka vždy tím nejdůležitějším základem napříč obory. Vzniklé příležitosti i úskalí proberou lídři z oblasti online marketingu, byznysu, UX designu, vývoje webových aplikací a dalších specializací už po šestnácté na technologické konferenci WebExpo v Praze.

Lepší kreativita pomocí AI

Do Prahy zavítá kreativní vývojářka Cassie Evans, která vás naučí vytvářet zábavné weby a hravé animace. Probere časté problémy, na které při animaci můžete narazit… a prozradí jednu kouzelnou techniku, díky které je vyřešíte raz dva. Cassie mimořádně spojuje prostředí grafiky a developmentu. A stejně jako miliony lidí patří i ona k fanouškům hlavního speakera WebExpo: americké hvězdy komiksu Nathana W. Pylea, autora populární série Strange Planet.

Nathan přemýšlí jako vývojář a duší je zkrátka ryzí „geek”. Na digitální scéně však září především jako kreativec. Ve své přednášce odhalí zákulisí své práce a prozradí čtyři metody, díky kterým tvoří své světoznámé projekty včetně úspěšného seriálu. Nathan vám dodá odvahu, že zvládnete splnit vize, k jejichž programování jste se doteď neodhodlali.

Bojíte se, že vám AI vezme práci? Nemusíte, říká Edoardo Binda Zane, mentor v oblasti řízení a vedení lidí. Na konferenci vysvětlí, na čem bude ve světě AI záviset naše konkurenceschopnost a které dovednosti AI nedokáže nahradit. Hádáte správně, jednou z těch nejdůležitějších je právě kreativita. Během přednášky Edoardo ukáže, jak kreativita funguje, jak ji lze trénovat a jak ji začlenit do vaší práce. Naváže na něj Philip Bonhard, který prozradí, co by měli designéři vědět o umělé inteligenci mimo všeobecný humbuk a jak mohou až 10x zvýšit svoji produktivitu. Podle něj by AI měla být totiž hlavně příležitostí k růstu.

Třeba právě v podnikání. Anna Bohoněk strávila posledních pět let v rychle rostoucích technologických start-upech a zkoumala praktické využití umělé inteligence v byznyse. Jaké jsou její nejlepší tipy a doporučení? Na konferenci se podělí o nejzajímavější postřehy a na reálných příkladech ze své společnosti Workplace Design Institute ukáže, jakou roli AI hraje ve vytváření efektivního a úspěšného byznysu.

AI jako příležitost i hrozba

Zároveň je dobré si připomenout, že velkou hrozbou, kterou AI nástroje přinášejí, jsou velmi věrohodné dezinformace. Naučte se rozlišit kvalitní AI výstup od „bullshitu”. Přední odborník v oblasti UX s více než dvacetiletou praxí v digitálním designu a doktorátem v oboru interakce člověk-počítač (HCI) Nick Fine přijede do Prahy učit UX profesionály používat výzkum a vědecké metody k rozpoznání dezinformací. Díky umělé inteligenci získává zcela nový rozměr i kyberkriminalita, a to jak z hlediska hrozeb, tak příležitostí, jak ji odhalovat. O tom, jak využít AI metody k odhalení útočníků a chránit svůj online prostor, bude hovořit Jindřich Karásek, vědec a odborník na kyberbezpečnost.

Nové možnosti a trendy

Abychom došli od vize ke skutečnosti, potřebujeme vidět dál než jen do příštího kvartálu. Na základě dat můžeme skutečně zjistit (nikoliv jen náhodně odhadnout), co bude trendem příští rok. Počkejte si na přednášku vývojáře a stratéga Jana Pivovarníka, který vás naučí, jak na spolehlivé předpovídání trendů v digitální prostředí. Zabrousí do oblasti získávání a zpracovávání dat, datové analytiky a aplikované umělé inteligence. Doporučujeme všem, kdo chtějí být o krok dál před konkurencí. A také před svým šéfem.

Jestli vás výsledky AI generativních nástrojů, jako je třeba ChatGPT, zatím moc nenadchly, těšte se na praktický workshop Vladany Bačové. První česká certifikovaná UX writerka vás naučí, jak copywriting propojit s umělou inteligencí a vytvořit prvotřídní texty díky tzv. prompt engineeringu. Připravte se na sezení plné stručných tipů a praktických poznatků, které zcela změní vaše psaní obsahu!

Výstupy AI nástrojů pod heslem: Důvěřuj, ale prověřuj

Letošní zaměření konference WebExpo reaguje na vývoj umělé inteligence. Ta se stává nedílnou součástí našich profesních i osobních životů, přitom ani přesně nevíme, jaké možnosti i rizika nám přináší.

„Tolik skloňované téma umělé inteligence potřebuje kritický pohled. Je klíčové umět AI nástroje využít k podpoře vlastní kreativity, nápadů a dovedností,” říká ředitelka WebExpo Šárka Štrossová, „Všichni technologičtí odborníci, od vývojářů po marketéry, se potřebují naučit rozlišit, kdy jim AI generuje opravdu užitečný výsledek a kdy nikoliv. Proto nám osvěta v této vzrušující oblasti připadá naprosto zásadní.“

WebExpo proběhne od 29. do 31. května v Praze

Technologická konference WebExpo je už 16 let stálicí v oblasti vzdělávání a propojování odborníků různých specializací. Ve středu 29. a čtvrtek 30. května se naplní tři sály Paláce Lucerna v Praze, kde se těšíme na přednášky světových expertů technologických oborů. V ceně základní konferenční vstupenky jsou také tři praktické workshopy.

Třetí konferenční den, pátek 31. května, patří praktickým celodenním workshopům pod vedením mezinárodních specialistů. Vstupenky na přednášky a workshopy lze koupit společně i odděleně.

Na programu konference nechybí ani mentoring se specialisty z oboru nebo oblíbené (a vždy zcela zaplněné) diskuze Discomfort Zone s Rikim Fridrichem. Během celé konference mají návštěvníci mnoho příležitostí k networkingu, ať už během celodenního programu nebo na třech večerních párty.

Děti účastníků ocení program WebExpo Kids. Pod vedením zkušeného lektora si vyzkouší základy programování ve Scratchi, 3D tisk nebo vytváření LEGO robotů. Pro mladší děti od dvou let bude zajištěné hlídání v dětském koutku.

Vstupenky na konferenci jsou v prodeji na www.webexpo.net.