Nadvakrát ohebný Samsung je na spadnutí. Uniklé animace ukazují, co všechno zvládne

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 9. 10:30
Prototypy ohebných displejů od společnosti Samsung
  • Samsung zřejmě v příštích týdnech představí nadvakrát ohebný smartphone
  • Na internetu se objevily animace, které ukazují, jak si s tímto form-faktorem poradí prostředí One UI
  • Těšit se můžeme na dospělý multitasking, počítačové prostředí DeX a možná i 100× zoom

Nadvakrát ohebný smartphone od Samsungu se blíží. Korejská firma jej údajně plánuje uvést na vybraných trzích ještě v letošním roce, premiéra by se měla odehrát v nejbližších týdnech. O tom, že toto zařízení není pouze chiméra, ukazují uniklé animace z prostředí One UI, které znázorňují, jak se bude uživatelské prostředí na dvakrát ohebném displeji chovat.

Kapitoly článku
Multitasking a spolupráce obou displejů
DeX nebude chybět
100× zoom?
Premiéra v příštích týdnech

Multitasking a spolupráce obou displejů

Chystaná skládačka od Samsungu bude vypadat podobně jako současný Galaxy Z Fold 7, avšak s širším vnitřním displejem, který půjde rozevřít nadvakrát. Toto řešení má spoustu výhod – vnitřní obrazovka dostane nejen větší plochu, ale i přirozenější širokoúhlý poměr stran vhodnější pro práci i pro konzumaci médií. Odhadujeme, že vnitřní displej bude mít v úhlopříčce něco okolo 10 palců, takže ve zcela rozevřeném stavu bude toto zařízení plně nahrazovat malý tablet.

Samsung se samozřejmě nebude chtít na velké displeji nijak omezovat, proto v One UI odemkne veškerý potenciál. Na velkém displeji bude možné spouštět vedle sebe několik aplikací najednou, k dispozici bude několik možností rozestavení. Jednoduchými gesty půjde obrazovku rozdělit na dvě poloviny, anebo na čtvrtiny. Volba rozestavení aplikací se bude realizovat tažením z horní části obrazovky / aplikace, popř. tažením dvěma prsty ze strany. Podporován bude i režim plovoucího okna, k vidění je například u aplikace Telefon.

Samozřejmostí bude spolupráce mezi vnitřním a vnějším displejem. Aplikace budou moci přesouvat se z jedné obrazovky na druhou, stejně tak půjdou mezi oběma displeji kopírovat ikony a widgety na domovské obrazovce.

DeX nebude chybět

Výše uvedené úpravy uživatel ocení, pokud bude dvojitou skládačku ovládat skrze dotykový displej, Samsung ale myslí i na další scénáře. Na zařízení bude dostupný i režim DeX, který operační systém přepne do desktopového rozhraní s možností pracovat s aplikacemi v oknech. Po připojení klávesnice s myší bude možné proměnit tuto skládačku v malý přenosný počítač.

Jsme zvědaví, zda pro tyto účely Samsung uvede i nějaké zajímavé příslušenství, ať už cestovní stojánek, nebo přímo klávesnicový kryt.

100× zoom?

Zajímavý detail odhaluje animace ukazující aplikaci fotoaparátu, ve které je k vidění možnost 100× přiblížení. Tuto položku zatím známe pouze z vlajkových smartphonů Galaxy S Ultra, u řady Galaxy Z Fold je zatím maximem 30× digitální zoom.

Nevylučujeme ale, že tato animace je pouze ilustrační ukázkou – přeci jen u nadvakrát ohebného smartphonu počítáme s ultratenkým tělem, do kterého nebude snadné „nacpat“ jakýkoliv teleobjektiv.

Premiéra v příštích týdnech

Podle posledních zvěstí Samsung plánuje uvést nadvakrát ohebnou skládačku v příštích týdnech, dokonce se spekulovalo o září, to však zřejmě korejská firma nestihne. Společně s tímto telefonem by měla být představen i VR headset postavený na platformě Android XR. Oba produkty mají být zpočátku dostupné pouze na omezeném množství trhů, hovoří se o Jižní Koreji a USA.

