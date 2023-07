Nadupané elektrokoloběžky v obřích slevách. Kaabo zlevnily až o 10 tisíc

Léto i sezóna elektrických koloběžek jsou v plném proudu a pokud si chcete pořídit některou z nejlepších elektrokoloběžek, které jsou na našem trhu k dostání, a ušetřit při tom až 10 tisíc, máte právě teď přímo ideální příležitost. Všechny koloběžky KAABO koupíte aktuálně u Mobil Pohotovosti v obřích slevách. Dostupných je jen několik kousků, ale také jedna úplná novinka – ještě nadupanější verze vůbec nejpopulárnějšího modelu.

Nejlepší koloběžka, za ještě lepší cenu

Koloběžky KAABO patří k těm nejlepším na světě, model Mantis 10 Plus byl prestižním magazínem dokonce vyhlášen nejlepší elektrokoloběžkou roku. Na mp.cz můžete jeho modernější a vylepšenou verzi nyní koupit ve slevě za 34 990 Kč (běžně 39 790 Kč). Jde přitom už o pořádně nadupaný kousek se dvěma 1000W motory, brutálním zrychlením semihydraulickými kotoučovými brzdami, dojezdem až 70 km a skutečně bytelnou konstrukcí i off-roadovými koly.

Sáhnout ale můžete i po úplné novince KAABO Mantis King GT představující dokonalý hybrid mezi tou nejvýkonnější a nejžádanější koloběžkou v portfoliu značky. Zároveň disponuje tím nejmodernějším, co umí KAABO nabídnout, včetně nového LCD displeje, přes který lze koloběžku kompletně nastavit a uzamknout na heslo. Ovšem i samotné parametry jsou špičkové – výkon motorů až 4 400 W, dojezd až 90 km, brutální zrychlení až na 70 km/h, přední i zadní hydraulické tlumiče či voděodolnost IPX5. I tuto novinku můžete koupit ve slevě, a to za 58 490 Kč (běžně 64 990 Kč).

Ušetříte až 10 000 Kč

KAABO má nicméně v nabídce i výrazně levnější modely, které jsou přímo ideální do města, ale bezproblémově zvládnou i výlet do přírody. Nabízí totiž odpružení předního i zadního kola, což je v této cenové kategorii poměrně raritní. Platí to i pro nejlevnější model Skywalker 8H za 16 990 Kč (běžně 18 990 Kč) a stejně tak i pro Skywalker 10H ve slevě za 21 990 Kč (běžně 24 990 Kč).

Při koupi koloběžky KAABO získáte zdarma prémiovou záruku, kdy v případě komplikací u vás servis koloběžku vyzvedne, poté opravenou zase přiveze a vy se tak nemusíte o nic starat. K dispozici je i celá řada náhradních dílů a doplňků. KAABO koloběžky si také můžete pořídit na splátky už od 608 Kč měsíčně.